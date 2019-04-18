"До бісової матері": Зеленський розповів, що зробить із бортами №1 і Адміністрацією президента

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що хотів би переїхати з Адміністрації президента, якщо стане главою держави і позбутися бортів №1.

Він вважав би за краще мати робоче місце в більш невимушеній обстановці. Своїми планами Зеленський поділився в інтерв'ю "РБК-Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дуже хочу. Я сказав своїм хлопцям — шукаєте якийсь оpen space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу. А її (будівлю Адміністрації президента. — Ред.), якщо дозволить суспільство, віддав би якійсь... Не знаю... Не знаю", — зазначив кандидат у президенти.

Також новоспечений політик розповів, що планує робити з президентськими резиденціями. Він підкреслив, що точно не знає, де повинен жити за президентським мандатом, однак від державних апартаментів має намір відмовитися.

"Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Я от не знаю, як це зараз називається. Декомунізували ж назву піонер-табір, правильно? Якось табір відпочинку? Ну, якісь табори відпочинку або якісь люди, яким це дійсно потрібно. А ось ці резиденції — я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. У підсумку, коли ми з вами їздимо, припустимо, в Європі на екскурсіях, і ти бачиш ці старі резиденції великих королів. Ну що це зараз? Це все для екскурсій", — запевняє Зеленський.

Що стосується президентських кортежів, то він пообіцяв не перекривати дороги під час їхнього пересування і не вимикати світлофори. Новоспечений політик висловив готовність стояти в заторах, як усі люди.

"Затори — це жах. Ну чому через політиків повинні страждати люди? Є два варіанти. Перший. Я перенесу туди резиденцію, де немає заторів. Просто перенесу з Києва. Ну якщо я зрозумію, якщо мені з міркувань безпеки скажуть, що так не можна. Ти тут прийшов, купа кланів хочуть тебе грохнути, значить, перенесемо за місто", — поділився планами Зеленський.

Також він задумав кардинальні зміни з літаками, на яких літає глава держави. Зеленський вважає, що більшу частину з них потрібно продати.

"Наскільки я знаю, там два літаки. Три? Продати. Ну, звичайно, продати до бісової матері. Ну, хоч два борти можна було б продати? А навіщо їм три? А хто на них літає?" — сказав він, додавши, що дуже хотів би літати на рейсових літаках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський вважає, що його рідкісні появи на різних політичних шоу стають моментом, який об'єднує українців. Ще одним вирішальним фактором, запевнив шоумен, є спілкування в соцмережах.

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