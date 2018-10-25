''Продайте Крим!'' Чеського друга Путіна взяли на сміх

Заяви президента Чехії Мілоша Земана, який є шанувальником глави РФ Володимира Путіна, викликають сором і сміх на батьківщині.

До таких висловлювань відноситься і скандальна пропозиція заплатити Україні за окупований Росією Крим, повідомив колишній прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек в інтерв'ю "Європейській правді".

"Президент Земан дуже часто дозволяє собі висловлювання, які суперечать зовнішньому курсу Чехії. Іноді це викликає гострий сором — згадайте його заяву про продаж Криму. Але найчастіше для чехів це ніби якась національна забава — стежити за тим, що ще такого незвичайне скаже чи зробить Земан", — зазначив Тополанек.

За його словами, подібна особливість часто працює в інтересах Чехії.

Мірек Тополанек "Європейська правда"

"Земан любить робити заяви, приємні Росії — і при цьому їздить у Москви з бізнесом, забезпечуючи вигідні йому поставки. Аналогічна ситуація і з Китаєм. Земан рідко здійснює закордонні візити, але у Китай літає регулярно. Там цінують таку увагу, і це дозволяє "вибивати" найкращі умови для чеського бізнесу", — уточнив екс-прем'єр.

Він зазначив, що саме з цієї причини бізнес підтримав Мілоша Земана на виборах.

Мілош Земан та Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Земан є прихильником політики президента РФ Володимира Путіна. Так, під час виступу на сесії ПАРЄ він сказав, що вважає анексію Криму Росією "вирішеною справою", а Україна може отримати від РФ компенсацію. Також Земан називав війну на Донбасі "громадянською".