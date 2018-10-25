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''Продайте Крим!'' Чеського друга Путіна взяли на сміх

10.3тЧитати матеріал російською

Заяви президента Чехії Мілоша Земана, який є шанувальником глави РФ Володимира Путіна, викликають сором і сміх на батьківщині.

До таких висловлювань відноситься і скандальна пропозиція заплатити Україні за окупований Росією Крим, повідомив колишній прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек в інтерв'ю "Європейській правді".

"Президент Земан дуже часто дозволяє собі висловлювання, які суперечать зовнішньому курсу Чехії. Іноді це викликає гострий сором — згадайте його заяву про продаж Криму. Але найчастіше для чехів це ніби якась національна забава — стежити за тим, що ще такого незвичайне скаже чи зробить Земан", — зазначив Тополанек.

За його словами, подібна особливість часто працює в інтересах Чехії.

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''Продайте Крим!'' Чеського друга Путіна взяли на сміх

Мірек Тополанек

"Європейська правда"

"Земан любить робити заяви, приємні Росії — і при цьому їздить у Москви з бізнесом, забезпечуючи вигідні йому поставки. Аналогічна ситуація і з Китаєм. Земан рідко здійснює закордонні візити, але у Китай літає регулярно. Там цінують таку увагу, і це дозволяє "вибивати" найкращі умови для чеського бізнесу", — уточнив екс-прем'єр.

Він зазначив, що саме з цієї причини бізнес підтримав Мілоша Земана на виборах.

Мілош Земан та Володимир Путін

Мілош Земан та Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Земан є прихильником політики президента РФ Володимира Путіна. Так, під час виступу на сесії ПАРЄ він сказав, що вважає анексію Криму Росією "вирішеною справою", а Україна може отримати від РФ компенсацію. Також Земан називав війну на Донбасі "громадянською".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особи
Володимир ПутінМілош Земан
Місце
Чехія
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Вот ведь какой чудной этот Земан,на пользу бизнеса своей страны работает.Нет бы как у шароварных свиноёбов:потерять миллиарды в пользу США.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Стыд и смех? А какого же хрена вы его ВТОРОЙ РАЗ ВЫБРАЛИ? Ну в первый понятно, не знали что у него в голове и в кармане такая вавка, а вот второй раз?
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Это только шароварники могут продать свою страну за печенюшки. Россия своими землями и людьми не торгует.
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