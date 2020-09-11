Приниження - це найгірше, що може бути...

Приниження окремої Людини - це жах. Білорусь зараз демонструє як карателі з мінського, гродненського, петербурзького тощо ОМОНа принижують та нівелюють всі, найголовніші, права Нації та Людини... Побиття, катування, ґвалтування - спосіб лукашенка і його патрона - путіна, придушити національно-визвольну боротьбу білоруського народу.

Але, набагато гірше, коли принижують всю Націю (довідково: Нація - Мертві, Живі та Ненароджені Украінці, в Україні та поза Україною сущі), яка вже сьомий рік веде боротьбу з агресією "Російської Федерації", тобто Московської імперії...

Хто принижує? Відповідь для мене, тепер, очевидна: безнаціональна влада пристосуванців та колаборантів, що прикрою волею обставин, стала на чолі воюючої Держави Україна.

Пам’ятаєте, Украінці, ми ж на Фронті, у 2014-15-му були всі єдині та переможні. Не зважаючи на великі втрати...

Чи ми, украінці, геть, втратили почуття Честі та Обов’язку?

Чи ми , украінці, і далі будемо терпіти наругу над собою: ("Комуняцькі бронтозаври кравчук і фокін" у так званій мінській переговорній групі; можлива дієва агентура на найвищих посадах у Мінстерстві Оборони, Офісі Президента, Генеральній прокуратурі (не юридичний факт, але ж прізвища та біографії говорять самі за себе); наш Брат і мій Земляк Ярослав Журавель, що декілька днів спливав кров’ю, бо "дехто" недолугий тримав, черговий раз, "на контролі"; "Вагнерівці" та "Шуми" - це все ще далеко не все.

Це - "пробні камінці" для українців. Це спроби підготувати нашу "Українську капітуляцію" - демотивувати, деморалізувати, врешті, капітулювати і підпорядкувати...

Їм же "какаяразніца"...

Будучи безпосереднім свідком масового Національного Героїзму Украінських Воїнів різних національностей, під час нашої Війни за Незалежність, я переконаний, що Перемога буде за нами.

Капітулює і, геть, розвалиться, врешті, Московська імперія!..

Український далекосхідний "Зелений Клин" - теж фактор нашої протиімперської боротьби

Геть режим внутрішньої безнаціональної антиукраїнської окупації!

Як каже Комбат УДА "Чорний", слово "НЕМОЖЛИВО" - не в нашому лексиконі...

Слава Україні!