МВФ позбавив Україну траншу: на черзі безвіз?

Міжнародний валютний фонд переніс надання кредиту Україні. Транш у розмірі 500 мільйонів доларів відстрочили як мінімум до закінчення президентських виборів. Деякі експерти пов'язують такий стан справ зі скандальним скасуванням статті про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Чим загрожує Україні і чи зможемо ми прожити без МВФ — розбирався OBOZREVATEL.

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МВФ планує відстрочити видачу Україні кредиту. Причин одразу кілька: скандальне скасування статті про кримінальну відповідальність за корупцію і президентські вибори;

Україна може зазнати збитків: як економічних, так і репутаційних;

Міжнародні партнери насторожено відреагували на декріміналізацію незаконного збагачення;

Під загрозою в тому числі і безвіз — при бажанні і політичній волі Європейський Союз може почати процедуру його скасування;

При цьому подані президентом і народними депутатами 13 антикорупційних законів цілком можуть бути "пустими". Бо це скликання парламенту просто не встигне їх розглянути за повною процедурою.

Що сталося

В Україні чергові проблеми з отриманням міжнародної фінансової допомоги. Якщо восени каменем спотикання на переговорах з МВФ стало питання з поетапним підвищенням тарифів на газ, то цього разу проблема може бути пов'язана з корупцією.

Справа в тому, що 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, так як її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невиуватості.

Петро Порошенко і Крістін Лагард

Крок зроблений через звернення групи народних депутатів. Це викликало як широкий громадський резонанс, так і негативну реакцію з боку західних партнерів України. Міністр фінансів України Оксана Маркарова підтвердила, МВФ, як і інші донори України, зокрема, ЄС та G-7 стурбовані таким кроком КСУ.

"Працюють юристи, щоб зрозуміти, як вийти з цієї ситуації. Всі наші партнери порушують це питання, так як незаконне збагачення було частиною антикорупційної реформи", — наводить слова міністра Інтерфакс.

Нагадаємо, зміни до статті про незаконне збагачення з'явилися в 2015 році. Відповідний законопроект парламент ухвалив в лютому 2018 року.

Він став одним із законопроектів в пакеті антикорупційних ініціатив і був умовою для лібералізації візового режиму з ЄС, а також продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Проблеми з МВФ

Справа в тому, що ця стаття була однією з ключових умов при підписанні меморандуму в 2014 році. Якщо ж грошей Україні не дадуть, то зовнішні борги в розмірі 14 мільярдів доларів уряд буде виплачувати з власних резервів, а це приблизно 75% від їх обсягу.

Як пише журналіст Юрій Бутусов, в МВФ вже зробили для себе відповідні висновки.

"Тепер замість дешевих грошей МВФ для покриття дефіциту в резервах Україна буде брати дорогі кредити в комерційних банках, випускати облігації з високою прибутковістю, тобто витрачати в 3 рази більше коштів", — написав журналіст.

Так, 12 березня Україна продала на 350 млн доларів облігації позики із зобов'язанням виплачувати 9,75% річних у валюті. Бутусов підкреслив, що ці гроші можна було взяти за нижчою ставкою МВФ в 3%.

Правда, в історії з наданням чергового траншу МВФ є ще один важливий нюанс — президентські вибори. Практика організації показує, в період виборчої кампанії гроші дають неохоче.

По-перше, це може бути непоганим бонусом для кандидата від влади.

По-друге, в МВФ чекають результатів гонки, щоб оцінити перспективи роботи з новим президентом. Поки ж до кінця невідомо, хто буде главою держави в червні 2019.

Ще один проблемний момент у взаєминах з МВФ — затримка з великою приватизацією. За словами міністра фінансів Маркарової, у фонді стурбовані тим, що приватизація так і не почалася, хоча в минулому році відповідний закон вже був прийнятий.

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Україна залишиться без безвіза?

Ще один негативний наслідок від скасування кримінальної статті — українців можуть позбавити безвізового режиму з Європейським Союзом. Принаймні офіційний привід у представників Європейської Ради вже з'явився. Відповідно до прийнятих норм, ЄС має можливість переглядати договір про надання особливого режиму.

"Однією з умов під час отримання безвіза була антикорупційна повістка. Ухвалення необхідних проектів, створення органів по боротьбі з корупцією. Формально скасування статті може бути приводом для перегляду цього договору. Скористаються цією можливістю в ЄС чи ні, залежить від політичної ситуації", — підкреслила OBOZREVATEL міжнародник Юлія Осмоловська.

Зараз м'яч на стороні ЄС. Буде політична воля — європейські політики можуть офіційно переглянути процедуру надання Україні безвізового режиму.

Ситуація патова: всі чекають виборів

Після резонансного рішення Конституційного суду, президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект, який спрямований на повернення кримінальної відповідальності. Більш детально про його головні тези можна прочитати тут.

Порошенко спробував взяти ініціативу в свої руки, показавши себе як одного з основних борців з корупцією. Правда, народні депутати не дали йому взяти монополію на цю тему. Станом на 19 березня 2019 в парламенті зареєстровано 12 альтернативних законопроектів! Така дивна ситуацію звернула увагу насамперед західних партнерів, які м'яко натякнули парламентаріям зупинитися.

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Міжнародний валютний фонд, посол США і глава представництва Європейського Союзу в Україні звернулися до профільного комітету Верховної Ради з листом, в якому просять відкласти розгляд всіх 13 законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

По суті, так і буде. Жоден з проектів законів не розглянуть до кінця виборчих перегонів. По-перше, за словами співрозмовників OBOZREVATEL в провладних фракцій, розгляд закону про українську мову затягнеться. І, можливо, голосувати за нього нардепи мають між першим і другим туром виборів.

По-друге, навіть почавши процедуру розгляду проектів, немає впевненості, що нардепи встигнуть її завершити до кінця своєї каденції. Нагадаємо, чергові вибори до парламенту відбудуться в другій половині жовтня 2019 року. Об'єктивно часу залишилося не так багато.

"Статтю про незаконне збагачення потрібно терміново повертати в кримінальний кодекс. І з нею не особливо є просування, а без неї буде ще гірше... З огляду на, що нам допомагають технологіями, і грошима (МВФ і іноземні партнери. — Ред.) до них треба прислухатися, спілкуватися з партнерами, бо, слава богу, Україна не одна. Не бачу тут нічого поганого, щоб залучати міжнародних фахівців", — вважає заступник голови фракції Блоку Петра Порошенко, народний депутат Олексій Гончаренко.

Патова ситуація багато в чому демонструє всю суть української політики. Задля вирішення власних політичних інтересів окремі політики готові поставити на кін як репутацію країни, так і економічні інтереси кожного українця.

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