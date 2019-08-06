"Проблема – Зеленський": Портников заговорив про втрату Україною підтримки США

До президентських виборів у США Україні не варто розраховувати на відновлення ефективного діалогу з Вашингтоном. Причина цього – обрання президентом Володимира Зеленського та його американський колега Доналд Трамп, який перестав виявляти інтерес до нашої країни.

Таку думку у статті для "Еспресо" озвучив український журналіст Віталій Портников. За його словами, доказом того, що конструктивне партнерство між Україною і США поставлене на паузу, є підвішений стан питання про зустріч Зеленського із Трампом.

"Терміни зустрічі нового українського президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом переносяться буквально щотижня. Більше того, змінюється інформація і про сам формат такої зустрічі. Якщо ще кілька днів тому можна було розраховувати на візит українського президента до Вашингтона, то зараз Зеленському доведеться летіти на сесію Генеральної асамблеї ООН, щоб поспілкуватися з американським президентом у кулуарах заходу. А такий формат спілкування – доказ того, що з організацією справжнього візиту в команди Зеленського нічого не виходить", – пояснює Портников.

Журналіст вважає, що Зеленський дарма заперечує співпрацю з американською лобістською компанією для захисту своїх інтересів у Вашингтоні. Адже якби така компанія допомогла йому знайти ключ до Трампа, це стало б успіхом не тільки для самого президента, а й успіхом для України. Поки ж нічого не виходить у Зеленського і, отже, у країни. Тому такий розвиток подій не обіцяє нічого хорошого ні для глави української держави, ні для народу зокрема.

При цьому Портников нагадав, що саме обрання Зеленського президентом привернуло увагу Трампа, і американський президент навіть телефонував новому колезі. На перший погляд, можна було розраховувати на новий формат діалогу. Адже як політик, пише журналіст, шоумен Зеленський ближчий до шоумена Трампу, ніж п'ятий президент України Петро Порошенко. До того ж у нього немає шлейфу співпраці з адміністрацією демократів.

Віталій Портников "24 Канал"

"Але за час, який Зеленський перебуває на чолі України, очікування Трампа і його команди могли просто не отримати реального підтвердження. Адже проблема спілкування політиків-шоуменів між собою якраз у тому, що самі вони хочуть справляти враження, а від інших очікують реальних дій, а не слів і обіцянок. До того ж саме зараз Трамп фактично увійшов у режим початку передвиборчої кампанії, нового серйозного протистояння з демократами, зокрема – із Джозефом Байденом. І від Зеленського – як і від будь-кого іншого – Трамп чекатиме реальної підтримки, а не розмов", – вважає журналіст.

Однак надання такої підтримки, додав Портніков, є величезним ризиком. Адже в разі поразки Трампа новий президент-демократ не забуде цього Києву, а в разі перемоги Україна ризикує втратити двопартійну підтримку у конгресі США.

"Тому завдання Зеленського з пошуку взаєморозуміння з Трампом не назвеш простим. З пошуком ключів до американського президента – особливо в нинішніх умовах передвиборчої боротьби у США – не впорався б і досвідчений політик. Очікувати реального результату від людини, яка тільки намагається розібратися у складнощах великої політики, було б наївним. Залишимо цю наївність виборцям Зеленського і самому колишньому шоумену", – пише Портников.

"І зробимо простий висновок – у питанні відновлення українсько-американського діалогу не варто покладати на Зеленського хибних надій. Принаймні до президентських виборів у США. І з суб'єктивних причин, і, між іншим, з об'єктивних. Так, обрання Зеленського президентом – проблема України. Але є і значно більша проблема, яку ніяким українцям не вирішити. Ця проблема – сам Трамп", – підсумував він.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Польщі заявили, що Зеленський може зустрітися із Трампом 31 серпня у рамках церемоній, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни.

Однак пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що зустріч Зеленського із Трампом відбудеться з 24 по 28 вересня. Так, глави держав нібито проведуть її в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться в цей час у Нью-Йорку.

Сам Зеленський також висловив надію на те, що поспілкується з лідером США у вересні.

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