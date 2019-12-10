Експерти Громадського руху "Рідна країна" постійно моніторять голосування в ООН щодо українського питання.
Отож, що нового відбулося у геополітичній карті настроїв з огляду на останнє голосування в ООН щодо українського Криму.
Маємо підтримку 63 країн, проти - 19, утрималися - 66. Оскільки в ООН 193 держави-члени, то варто додати, що ще 45 країн не брали участь у цьому голосуванні.
Яка тенденція останніх років?
Кримські резолюції 2018 - 19 років мали такий розклад геополітичних сил:
2018: 67 - за, 26 - проти;
2019: 67 - за, 23 - проти!
Добра новина нинішнього голосування:
серед країн, які останні роки прямо підтримували Росію у голосуванні щодо Криму, не має Індії та Казахстану!
Таким чином, відзначаємо, що за два роки зменшилася і кількість прихильників і опонентів українського Криму!
Якщо нагадати голосування подібних резолюцій ООН щодо приналежності Криму періоду 2014 -2016 років, то тоді зміна геополітичного статусу України пройшла набагато гірший і сумніший шлях з огляду на національні інтереси нашої держави:
березень 2014: за - 100, проти - 11;
липень 2016: за - 73, проти - 23;
грудень 2016: за - 70, проти - 26!
Ще одна тенденція - це суттєве збільшення держав, які утримуються або не беруть участі в голосуванні. В останньому голосуванні ООН аж 111 країн серед 193 членів організації не підтримували ні Україну, ні Росію в питанні Криму.
Як на мене, то це з одного боку ознака геополітичної втоми та невизначеності щодо механізмів вирішення кримського питання, з іншого - відсутность дієвої та системної зовнішньополітичної діяльності нашої держави.
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