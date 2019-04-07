Про вибори, Путіна і Донбас: Зеленський дав інтерв'ю ТРК "Україна". Опубліковано відео

Одна з головних проблем України – розв'язана Росією війна на Донбасі, через яку страждає й економіка країни.

Таку заяву в інтерв'ю ТРК "Україна" зробив кандидат у президенти Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Він зазначив, що через війну багато компаній не хочуть вкладати інвестиції в Україну, оскільки бояться, що їхні гроші незахищені.

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"На бізнес тиснуть різноманітні правоохоронні органи, які взагалі не повинні цим займатися... Такі функції повинні бути прибрані в Служби безпеки, Генеральної прокуратури. Повинен бути створений окремий орган, який буде займатися економічними злочинами", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що вважає початок своєї кампанії успішним, і окремо подякував українським військовим, які віддали свої голоси за нього.

Зеленський звернув увагу на те, що курс України до Європи обраний давним-давно і він не збирається його змінювати. Що стосується НАТО, то Зеленський зізнався, що як громадянин він підтримує вступ до Альянсу.

"Але для того, щоб вступити в НАТО, все-таки, і це записано в нашій програмі, ми повинні людям пояснити – що це, що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути нас, Україну, що це дійсно безпека країни. Але потрібно також достукатися до кожної людини", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що питання про входження країни в НАТО обов'язково має вирішуватися через всенародний референдум.

"Всі розуміють, що найголовніше зараз завдання – не просто зупинити війну, а перші кроки зробити, припинити стрілянину, щоб наші хлопці перестали гинути. Що ми можемо для цього зробити: продовжувати мінські домовленості, продовжувати мінський процес, але всі згодні, що потрібно реформувати мінський формат", – зазначив кандидат у президенти.

Зеленський додав, що в Україні йде війна з Росією, тому з нею потрібно буде говорити в форматі дипломатичних переговорів у присутності представників Заходу.

Він також вказав на важливість перемоги в інформаційній війні, зокрема, на проведення діалогу з жителями окупованих територій.

"Ми повинні достукатися до кожної людини, яка живе на Сході, на тимчасово окупованих територіях, і пояснити людям – ми всі українці. Не просто простягати руку, обіцяти, а відновити ці відносини. Почати платити пенсії людям, які живуть там. Вони такі ж українці. Говорити їм, що люди, вам просто запудрили мізки", – пояснив політик.

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Він також заявив, що Україна не може затягувати процес припинення вогню на Донбасі, оскільки "кожен день – це кожне життя, людська доля, це велика трагедія для кожної окремої сім'ї".

"Ми повинні це відчувати та приміряти на себе. Тому що що буде з твоєю сім'єю, якщо ти втратиш сина, втратиш годувальника або брата і сестру. Тут кожне життя дороге", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що готовий до переговорів, проте жертвувати територіями і людьми не буде за жодних умов.

"Цілісність України повинна бути константою. Це не тільки в Конституції України, це в серці кожної нормальної людини, кожного громадянина. Я переконаний у цьому", – підсумував кандидат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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