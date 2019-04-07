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Про вибори, Путіна і Донбас: Зеленський дав інтерв'ю ТРК "Україна". Опубліковано відео

4.1тЧитати матеріал російською

Одна з головних проблем України – розв'язана Росією війна на Донбасі, через яку страждає й економіка країни.

Таку заяву в інтерв'ю ТРК "Україна" зробив кандидат у президенти Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Він зазначив, що через війну багато компаній не хочуть вкладати інвестиції в Україну, оскільки бояться, що їхні гроші незахищені.

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Про вибори, Путіна і Донбас: Зеленський дав інтерв'ю ТРК "Україна". Опубліковано відео

Скрін відео

"На бізнес тиснуть різноманітні правоохоронні органи, які взагалі не повинні цим займатися... Такі функції повинні бути прибрані в Служби безпеки, Генеральної прокуратури. Повинен бути створений окремий орган, який буде займатися економічними злочинами", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що вважає початок своєї кампанії успішним, і окремо подякував українським військовим, які віддали свої голоси за нього.

Зеленський звернув увагу на те, що курс України до Європи обраний давним-давно і він не збирається його змінювати. Що стосується НАТО, то Зеленський зізнався, що як громадянин він підтримує вступ до Альянсу.

"Але для того, щоб вступити в НАТО, все-таки, і це записано в нашій програмі, ми повинні людям пояснити – що це, що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути нас, Україну, що це дійсно безпека країни. Але потрібно також достукатися до кожної людини", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що питання про входження країни в НАТО обов'язково має вирішуватися через всенародний референдум.

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"Всі розуміють, що найголовніше зараз завдання – не просто зупинити війну, а перші кроки зробити, припинити стрілянину, щоб наші хлопці перестали гинути. Що ми можемо для цього зробити: продовжувати мінські домовленості, продовжувати мінський процес, але всі згодні, що потрібно реформувати мінський формат", – зазначив кандидат у президенти.

Зеленський додав, що в Україні йде війна з Росією, тому з нею потрібно буде говорити в форматі дипломатичних переговорів у присутності представників Заходу.

Він також вказав на важливість перемоги в інформаційній війні, зокрема, на проведення діалогу з жителями окупованих територій.

"Ми повинні достукатися до кожної людини, яка живе на Сході, на тимчасово окупованих територіях, і пояснити людям – ми всі українці. Не просто простягати руку, обіцяти, а відновити ці відносини. Почати платити пенсії людям, які живуть там. Вони такі ж українці. Говорити їм, що люди, вам просто запудрили мізки", – пояснив політик.

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Він також заявив, що Україна не може затягувати процес припинення вогню на Донбасі, оскільки "кожен день – це кожне життя, людська доля, це велика трагедія для кожної окремої сім'ї".

"Ми повинні це відчувати та приміряти на себе. Тому що що буде з твоєю сім'єю, якщо ти втратиш сина, втратиш годувальника або брата і сестру. Тут кожне життя дороге", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що готовий до переговорів, проте жертвувати територіями і людьми не буде за жодних умов.

"Цілісність України повинна бути константою. Це не тільки в Конституції України, це в серці кожної нормальної людини, кожного громадянина. Я переконаний у цьому", – підсумував кандидат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентавидео
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Bliznuk Vladimir
Bliznuk Vladimir
Коломойський олігарх, який вивів через Приватбанк наших з вами грошей 5,5 млрд.дол. Вищий Суд Лондона визнав це і наклав арешт на його активи, що знаходяться в Європі. У Коломойського активи знаходяться також в США, де ФБР проводить розслідування з приводу їх законності. Путін забрав у нього активи в Криму і Москві. Збагатився Коломойський з України, з "Укрнафти", яка "додихає" він "висмоктав" майже все. Так як в США і Європі ЗАКОН працює, у нього залишився єдиний вихід залишитися в грі - підтримка Путіна і Росія, що він чудово демонструє заявами про "гражданскую войну на Донбассе", "Путін нє прі чьом", про те, що він назвав Путіна в 2014 "шизофрєніком", сьогодні вже "нє нужно било так говорить". Зрозуміло, що Зеленський "свабодний чєловєк" і "нєзавісімий ні ат каво" політик і "всьо рєшит народ на рєфєрєндуме". Голосуйте за "Зе". Інтелектуали.
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Bliznuk Vladimir
Bliznuk Vladimir
Щодо "олігарха" Порошенка. Його гроші "працюють" в Україні, на відміну від грошей Коломойського. "Укрнафта" на останньому 10 місці серед підприємств нафтогазового сектору України по зарплаті з моменту його "приходу" в 2000 році. "Укргазвидобування" акціонером, якого частково є Порошенко на 1 місці. "Рошен", "Укргазвидобування", "Богдан", аграрні підприємства за участю його активів розвиваються і мають практично ЄВРОПЕЙСЬКИЙ рівень. Я знаю велику кількість фахівців, які "втекли" зі знекровленої "Укрнафти" в "Укргазвидобування". "Приватбанк" - інструмент для виведення грошей з України, найбільше дітище Коломойського - як Вам там працювалось люди? Заробили?? Я не знаю, що потрібно ще зрозуміти. Весь "бруд" вилитий на Порошенка є всього-навсього одним плювком Коломойського. Ви уявляєте скільки в "Бені" гівна? Звичайно, якщо Вам байдуже де Ви живете і як називається Ваша країна - голосуйте за "Зе" і будете їсти "бліни" з путінської лопати до кінця життя.
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Bliznuk Vladimir
Bliznuk Vladimir
Я не порохобот. Хоча Порошенко зробив для України в стратегічному плані все - антипутінська міжнародна коаліція на чолі з США, зона вільної торгівлі з ЄС, Томос - досягнення кількох століть, санкції проти РФ, Збройні Сили, безвіз (рейтинг нашого паспорта 40 місце в світі, РФ-47), підтримка ЄС і НАТО. Я Українобот. В даному випадку Зеленський-Коломойський-Росія незрівнянно більше зло. Коломойський (Зеленський) означає Україна через 5 років це Білорусія №2, а я не хочу в «совок». Краще я буду жрать самі сухарі, та не «бліни» з путінської лопати. Не завтра, так післязавтра ми будемо жити так як в Європі, а не так як в Росії. Вам мало «рускава міра» на Донбасі. Так з Зеленським він буде до Дніпра.
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