Рішення КС, звичайно, дає багато підстав для того, щоб назвати це спробою реваншу чортів.

Але цікаво, що ще рік тому цей самий суд в ході освячення розпуску ВР був виключно конструктивно ангельським.

І це не виняток, а система.

Хіба нема чортів у легендарному Печерському суді?

Свіжий приклад - пару тижнів тому Печерський суд постановив повернути 5 млн дол, які сім‘я Головача (екс голови податкової поліції часів Януковича) внесла в бюджет в якості угоди зі слідством. Всі гроші, до речі, цільовим чином пішли на компенсацію сім’ям Небесної Сотні та тисяч поранених на Майдані. Причому визнання вини і внесення цієї суми закріплено рішенням Оболонського суду, яке так ніхто й не оскаржував. Але Печерський суддя вирішив, що час реваншу для Головачів наступив.

А може час побачити чортів в судових процесах, які за 1,5 роки Президента Зеленського так ні разу (!) не зібралися в справах Н. Савченко, О. Попова, О. Єфремова, 23 екс керівників облподаткових, Клименка, Курченка...

Висновок: Президент має припинити вибіркову класифікацію чортів у мантіях. Чорти не можуть бути тимчасово корисними. Тоді дії Зеленського будуть суспільно корисними. А не направлені на захоплення незалежних інституцій в часи реваншу янеків.