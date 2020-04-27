Намагання політиків регулювати все в РУЧНОМУ режимі (прийдуть гарні хлопці просто звільнять поганих хлопців візьмуть на роботу ще гарних хлопців і всіх переможуть) завжди призводить до управлінських криз. Ми це вже бачили і в 2005, і в 2010 та 2014 роках.

Якісні ІНСТИТУЦІІ про які всі говорять, але які сьогодні повсюдно руйнуються, якраз і є тим фундаментом для побудови #effectivegovernment. Простіше - це сталі правила і звичаї, якими керується керівництво держави. Якоі якості ці інституції, таке і управління.

#Вищийкорпус держслужби (в Україні категорія А) у більшості країн #OECD завжди більш політично залежний і має свої ОСОБЛИВОСТІ в призначенні, звільненні, оплаті праці та оцінці результативності. Саме такий підхід відстоював і наш Уряд.

#Звільнення ТОР-чиновника за старим законом не було чимось неможливим, як це намагається дехто представити. Суб’єкт призначення (КМУ) мав надати МОТИВОВАНЕ подання Комісії вищого корпусу і отримати згоду. При цьому сам склад Комісії затверджується Урядом. Тому тут питання не в блокуванні рішення, а в його ПРОЗОРОСТІ та ОБГРУНТОВАНОСТІ. Дізнаватись про своє звільнення з ФБ точно не є доброю практикою урядування.

Щодо #призначень ТОР-посадовців я дійсно відстоюю більш гнучкий підхід, який дає Уряду/міністру ДИСКРЕЦІЮ на призначення. Однак такий вибір має грунтуватися на встановленні чітких ВИМОГ до посади та оцінці кандидатів на їх ВІДПОВІДНІСТЬ. Просто не треба називати конкурсом те, що насправді ним не є.