Сьогодні, як зазвичай, київські та місцеві чиновники будуть вітати один одного зі свято і розповідати про щасливе майбуття в новій децентралізованій Україні.

Я ж хочу звернути увагу на найболючіші проблеми життя людей у селі та селищі, до яких столичні чиновники-реформатори ніколи не заїжджали.

1. Створення ОТГ, які у багатьох випадках відбулися не за критеріями фінансової спроможності та ефективності, а за кордонами земель місцевих поміщиків, прогнозовано й призвело до обрання "слуг місцевих феодалів" ніби від різних партій, але за кошти одних і тих же власників землі чи підприємств.

2. Передача бюджетних організацій і установ від районних рад до рад ОТГ, які знаходяться на території цих громад виглядає простим і зрозумілим механізмом. Проте, головне питання не у зміні власника, а у наявності чи відсутності бажання керівництва ОТГ у подальшому фінансуванні цих закладів. Нині вже маємо інформацію про можливу ліквідацію закладів культури, освіти, спорту тощо.

3. Некомпетентність та можливий корупційний характер діяльності керівництва ОТГ характеризує і депутатський корпус й перші рішення. На ключові посади в ОТГ, а особливо на посади старост сіл (нагадаю, що ВР додумалася відмінити принцип обрання мешканцями старост і замінила його на призначення радою ОТГ) пропонуються або родичі або залежні від керівників особи.

4. І найсумніша новина з "полів успіхів децентралізації".

Рішення про заробітні плати керівників ОТГ просто шокують місцевих жителів! Це, щоправда, продовження попередньої практики від міських, районних та селищних з сільськими радами, які у попередні роки теж були найбагатшими чиновниками на місцевому рівні!

Отож нині важливими завданнями є:

– реалізації інфраструктурних проектів, які б забезпечили якісний зв’язок та Інтернет в кожному населеному пункті та збудували сучасні дороги;

– визначення на рівні ВР та КМ реальних механізмів збереження соціальної та гуманітарної інфраструктури в сільській місцевості;

– недопущення самоуправства та анархії місцевими чиновниками у період передачі державних організацій та установ від районів до ОТГ;

– приведення до норм здорового глузду й адекватності заробітних плат та премій посадовців місцевого самоврядування…

А святкувати почнемо на наступний день після того, коли якість життя людини в кожній новоствореній ОТГ стане вищою, аніж у попередні роки!