Сьогодні депутати збираються на позачергову сесію.

Оптимісти переконують, що у депутатів прокинулося сумління й вони вирішили додатково попрацювати для народу попри оголошені 45-денні канікули.

Песимісти вважають, що краще б вони не збиралися, бо знову наголосують антинародних законів.

А реалісти знають, що насправді нинішнє засідання має головну мету – запустити закон про гральний бізнес. Щоб це зробити потрібно відхилити 3 постанови про скасування рішення ВР щодо Закону про легалізацію азартних ігор. Адже обладнання для казино і гральних залів вже закуплені й привезені в Україну, хабарі за лобізм заплачені, а Президент і його команда переконана, що кеш від грального бізнесу, якому дозволили не платити податки протягом 2 років – це головний ресурс для перемоги на місцевих і наступних парламентських та президентських виборах!

Отож, коли вам будуть розповідати патріотичні речі про працьовитих депутатів, професійну ВР і чесного спікера – знайте, що насправді сьогодні святковий день для гральної мафії та творців країни лудоманів.

Щоправда в порядку денному є ще одне "важливе рішення" – про розблокування закону про металобрухт і "зелені тарифи", де триває боротьба між енергетичними парламентськими лобістами відомих олігархів.

П.С. Для інформації.

Досі ходять легенди про кешевих соратників Ющенка, які перевозили "чесно зароблені гроші за продаж посад" в Швейцарію, ростовський кеш Януковича в Камазах та банківські спецоперації імені Гонтарєвої в інтересах тодішньої влади, і як бачимо, це колишнім президентам не дуже допомогло зберегтися при владі на 2 термін!