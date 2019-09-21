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21 вересня • оновлено в 13:16
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Про що говоритимуть Зеленський і Трамп: озвучені теми

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі президентом США Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН обговорить реформи в економіці і співробітництво між країнами.

Про це з посиланням на представника Білого дому повідомляє видання The Hill. За інформацією ЗМІ, на розмову буде відведено 45 хвилин, але вона може бути продовжена при необхідності.

Про що говоритимуть Зеленський і Трамп: озвучені теми

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За словами джерела, президенти поговорять про двостороннє співробітництво в галузі енергетики та торгівлі і реформу української економіки.

Крім цього Трамп хоче обговорити "спроби Китаю викрасти інтелектуальну власність в Україні".

Як повідомлялося раніше, зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом повинна відбутися 25 вересня в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.

При цьому OBOZREVATEL розповідав, що в США зізналися в "страшних" ультиматумах Зеленському від Трампа.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США Нью Йорк
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Трамп будет отдавать приказы, а Зебил на коленях стоять и записывать.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Застегнет Трампу ширинку и подякует
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