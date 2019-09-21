Про що говоритимуть Зеленський і Трамп: озвучені теми

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі президентом США Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН обговорить реформи в економіці і співробітництво між країнами.

Про це з посиланням на представника Білого дому повідомляє видання The Hill. За інформацією ЗМІ, на розмову буде відведено 45 хвилин, але вона може бути продовжена при необхідності.

За словами джерела, президенти поговорять про двостороннє співробітництво в галузі енергетики та торгівлі і реформу української економіки.

Крім цього Трамп хоче обговорити "спроби Китаю викрасти інтелектуальну власність в Україні".

Як повідомлялося раніше, зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом повинна відбутися 25 вересня в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.

При цьому OBOZREVATEL розповідав, що в США зізналися в "страшних" ультиматумах Зеленському від Трампа.

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