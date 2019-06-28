Про що говорили Путін і Трамп: в Росії розповіли свою версію

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін на полях саміту "Великої двадцятки" в Японії обговорили Україну і Сирію.

Також піднімалися питання стратегічної стабільності, заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише РІА "Новости".

"Обговорювалися питання стратегічної стабільності... У числі інших питань на порядку денному була Сирія і Україна", – сказав він.

У той же час голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що зустріч двох президентів в Осаці "дає обережний оптимізм на відновлення конструктиву в російського-американських відносинах".

Крім того, відомо, що Путін запросив Трампа відвідати Москву на 75-річний ювілей Перемоги.

"Ми запросили президента США приїхати до нас на 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 9 травня наступного року. Президент США прореагував дуже позитивно. В зв'язку з цим була розмова про те, хто, яка країна, скільки втратила в роки війни, чия роль була вирішальною, відповідно, був відзначений внесок радянського народу в цю перемогу", – повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков в ефірі" Росія 24 ".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Дональд Трамп прилетів в Осаку вранці 27 червня. Він заявив журналістам, що націлений на "хорошe розмову" з Путіним.

Путін і Трамп коротко поговорили перед початком саміту G20. Американський лідер поплескав російського колегу по плечу.

У Білому домі заявили, що Трамп і Путін обговорили теми України, Ірану, Сирії, Венесуели.

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