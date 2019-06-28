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Про що говорили Путін і Трамп: в Росії розповіли свою версію

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Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін на полях саміту "Великої двадцятки" в Японії обговорили Україну і Сирію.

Також піднімалися питання стратегічної стабільності, заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише РІА "Новости".

"Обговорювалися питання стратегічної стабільності... У числі інших питань на порядку денному була Сирія і Україна", – сказав він.

У той же час голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що зустріч двох президентів в Осаці "дає обережний оптимізм на відновлення конструктиву в російського-американських відносинах".

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Про що говорили Путін і Трамп: в Росії розповіли свою версію

Крім того, відомо, що Путін запросив Трампа відвідати Москву на 75-річний ювілей Перемоги.

"Ми запросили президента США приїхати до нас на 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 9 травня наступного року. Президент США прореагував дуже позитивно. В зв'язку з цим була розмова про те, хто, яка країна, скільки втратила в роки війни, чия роль була вирішальною, відповідно, був відзначений внесок радянського народу в цю перемогу", – повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков в ефірі" Росія 24 ".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Саміт G20 у Японії
Особи
Дональд ТрампСергій ЛавровВолодимир Путін
Місце
ЯпоніяОсака
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
и опять победобесие
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Доброй традицией стало развитие отношений между США и Россией: встреча-санкции-импортозамещение.
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Mega Death
Mega Death
Решали что делать дальше с холопами))
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an and
an and
Mega Death, да что делать то..известно что! Поднять им ещё пенсионный возраст, девальвировать рубль, загнать в гонку вооружений и лишить доступа в интернет, чтоб не ныли!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mega Death:"Решали что делать дальше с холопами". Не бойтесь. Никто Вас не тронет, разве что пенсионный возраст опять поднимут до 70 лет.
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