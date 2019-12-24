Тут кажуть, що у провладній більшості не на жарт взялися за відновлення прав депутатів на купівлю та вживання алкогольних напоїв у буфетах ВР.

Нагадаю, як співавтор закону щодо обмеження споживання і продажу пива і слабоалкогольних напоїв, який набув чинності ще 11 лютого 2010 року, що забороняється вживати пиво, алкогольні і слабоалкогольні напої у приміщеннях органів державної влади і місцевого самоврядування.

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Між іншим, ця заборона поширюється і на дитячі й спортивні майданчики, зупинки транспорту, сквери, парки…

Нині складається враження, що влада, правоохоронці й певна частина українського народу пішли на мовчазну згоду щодо нормальності невиконання приписів цього чинного Закону.

Законодавство про обмеження реклами алкоголю в медіа теж вже довший час не виконується…

Переконаний, що нова хвиля пропаганди моди на алкоголь як серед влади, так і серед громадян – це не лише суспільне біда, це біда держави.

Бо можна так і власну державність пропити!

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