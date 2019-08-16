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Про пропагандистів не згадав: Зеленський ухильно відмовив в інтерв'ю РИА Новости

1.4т Читати матеріал російською

Офіс президента України Володимира Зеленського відмовив в інтерв'ю з главою держави російському пропагандистському ЗМІ РИА Новости. Однак відмова була аргументована тим, що в президента немає вільного часу, а не тим, що спілкування попросили пропагандисти країни-агресора.

Дослівну відповідь ОПУ РИА Новости опублікували 15 серпня, зазначивши, що отримали її електронною поштою більш, ніж через два тижні після запиту.

"Офіс президента України вдячний за ваш запит. На жаль, у зв'язку з насиченим графіком президента Володимира Зеленського запланувати інтерв'ю поки неможливо", – йдеться у відповіді.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий дати відверте інтерв'ю російським журналістам. За його словами, "Україна відрізняється від багатьох країн відкритістю і демократичністю".

Після цього РИА Новости відправили йому запит на інтерв'ю, в якому хотіли поговорити "про майбутнє російсько-українських відносин, долю утримуваних осіб, включаючи керівника порталу РИА Новости Украины Кирила Вишинського".

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путин проиграл войну в Украине-военные эксперты и аналитики всего мира! путин разорил росию и обокрал ее! россияэто Зона-Концлагерь!
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