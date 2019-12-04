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4 грудня • оновлено в 13:45
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Про “Прокурорську недоторканність” депутатів

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Нарешті сталося! Мрія українського народу про те, щоб зробити Народних депутатів простими людьми у сенсі відповідальності перед Законом набуває реальних обрисів. Зміни до статті 80 Конституції щодо скасування депутатської недоторканності проголосовані й набудуть чинності з 1 січня 2020 року. А вчора нарешті дійшли руки депутатів, точніше їх пальці, до відповідних змін у Закони.

Але є одне “але”!

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В омріяних і довгоочікуваних народом законодавчих змінах згоду на зняття ганебної депутатської недоторканності буде давати вже не Верховна Рада, а Генеральний прокурор.

Лише Генпрокурор або в.о. Генпрокурора за проголосованими у першому читанні змінами, матиме право вносити відомості про вчинення кримінальних правопорушень народними депутатами до Єдиного реєстру досудових розслідувань і лише Генпрокурор або його в.о. зможе підтримати клопотання про дозвіл на затримання, обшук, прослуховування депутата.

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Нагадаю, що в українській політичний практиці є традиція призначати Генеральних прокурорів із числа кумів Президента або щонайменше 100-відсоткових людей Президента.

От і я думаю:

так прокурорська недоторканність депутатів зробить їх слугами народу чи слугами Президента і К.?!

П.С. Нагадаю, що в розмові з Трампом президент назвав нинішнього прокурора “своєю людиною”.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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