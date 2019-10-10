На лекціях щодо інформаційного суспільства в Україні рекомендую студентам аналізувати політичну джинсу на телеканалах, щоб розуміти логіку поведінку їх власників.

От сьогодні на каналі кума Путіна - Медведчука у блоці прихованої політичної реклами вранці вийшло три сюжети:

- про дуже поганого Ткаченка:

- про дуже хорошого Кличка;

Тепер, як кажуть у народі - і до ворожки не ходи, щоб зрозуміти кого команда Медведчука підтримуватиме на майбутніх виборах Київського міського голови!

П.С.Про себе мовчу, бо на всіх 3 інформаційних каналах, відомих як холдинг Медведчука, запрошувати чи згадувати моє прізвище заборонено.

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