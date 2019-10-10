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10 жовтня • оновлено в 14:10
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Про політичну джинсу на каналі кума Путіна, або Кого на посаду Київського міського голови підтримує Медведчук і К.?!

1.5т

На лекціях щодо інформаційного суспільства в Україні рекомендую студентам аналізувати політичну джинсу на телеканалах, щоб розуміти логіку поведінку їх власників.

От сьогодні на каналі кума Путіна - Медведчука у блоці прихованої політичної реклами вранці вийшло три сюжети:

- про дуже поганого Ткаченка:

- про дуже хорошого Кличка;

Тепер, як кажуть у народі - і до ворожки не ходи, щоб зрозуміти кого команда Медведчука підтримуватиме на майбутніх виборах Київського міського голови!

П.С.Про себе мовчу, бо на всіх 3 інформаційних каналах, відомих як холдинг Медведчука, запрошувати чи згадувати моє прізвище заборонено.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна Київ
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