На лекціях щодо інформаційного суспільства в Україні рекомендую студентам аналізувати політичну джинсу на телеканалах, щоб розуміти логіку поведінку їх власників.
От сьогодні на каналі кума Путіна - Медведчука у блоці прихованої політичної реклами вранці вийшло три сюжети:
- про дуже поганого Ткаченка:
- про дуже хорошого Кличка;
Тепер, як кажуть у народі - і до ворожки не ходи, щоб зрозуміти кого команда Медведчука підтримуватиме на майбутніх виборах Київського міського голови!
П.С.Про себе мовчу, бо на всіх 3 інформаційних каналах, відомих як холдинг Медведчука, запрошувати чи згадувати моє прізвище заборонено.
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