От вчора депутати вирішили доплатити своїм помічникам, точніше собі, різдвяно-новорічну доплату в 52,5 тисячі гривень!

Сьогодні депутати від "Слуги народу" планують збільшити зарплатню членам Нацради з питань телебачення та радіомовлення до 80 тисяч гривень шляхом внесення змін до закону.

А ще раніше судді Конституційного суду та інших судів переконали владу зафіксувати у Конституції свої спеціальні зарплати і пенсії!

Я не знаю жодної цивілізованої країни світу, де б Конституційно чи законодавчо визначалися різні системи визначення оплати праці для посадовців і громадян!

Але унікальність української ситуації полягає в повній єдності підтримки оруельського підходу до поділу людей на сорти "рівних" і "ще рівніших" за визначення зарплат і пенсій.

Бо і американооптимісти й єврооптимісти та фанати російського світу вважають, що за 1,5 тисячі доларів вони працювати не можуть, оскільки й морозиво дітям на ці "мізерні кошти" не купиш!

Як так далі піде, то нинішні посадовці почнуть вносити в закони не лише спеціальні зарплати за посадами, а й за конкретними прізвищами.

П.С. Про 700 мільйонів бюджетних грошей для зарплат і політичної реклами владних і опозиційних партій у Верховній Рада на 2021 - або добре або нічого.

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