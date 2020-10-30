Про "переворот" Зеленського, дачу в Криму та допити ДБР: голова КСУ дав великий брифінг

У п'ятницю, 30 жовтня, голова Конституційного суду України Олександр Тупицький виступив на брифінгу, де розповів про законопроєкт президента та допити в Державному бюро розслідувань.

OBOZREVATEL зібрав основні заяви, які прозвучали на брифінгу голови КСУ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Законопроєкт Зеленського щодо КСУ

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо Конституційному суду має ознаки конституційного перевороту в Україні.

"Я відповідально заявляю: законопроєкт №4288 президента Зеленського, який написали за ніч, має ознаки конституційного перевороту в Україні. Ініціатива президентська, давайте указом президента рішення КСУ скасуємо, навіщо втягувати в цю неконституційну процедуру парламент. Колективну відповідальність ніхто нести не повинен", – заявив Тупицький.

За його словами, НАЗК роздуло ситуацію про те, що зупинилася їхня робота, вони не можуть проводити перевірки, і держслужбовці не будуть призначатися. Тупицький підкреслив, що КСУ можна реформувати, але в конституційний спосіб.

Також Тупицький від імені КСУ запросив Зеленського на зустріч для того, щоб обговорити конституційну кризу, що склалася.

"Ця зустріч планувалася, але чомусь не відбулася. А говорити є про що", – сказав він..

За його словами, судді Конституційного суду хочуть поспілкуватися з гарантом.

"Ми запрошуємо його в будь-якому форматі ... треба прибрати штучний конфлікт", – зазначив глава КСУ.

Допит у ДБР

Глава КСУ Тупицький розповів, як його викликали на допит в ДБР. З його слів, слідчі бюро відправили повістку його дружині по мобільному месенджер Whatsapp. Крім того, він сказав, що правоохоронці встановили стеження за його житлом.

Також він повідомив, що не прийде на допит у ДБР, який заплановано на 2 листопада.

"Я прошу вас не дивуватися, що я не з'явлюся на допит. Я поясню чому. Фактично, мені опубліковано підозра. Який же я тоді свідок. У підозрюваного одні права (процесуальні – Ред.), У свідка – інші", – пояснив Тупицький .

Дача в Криму

Говорячи про земельну ділянку в окупованому Криму, Тупицький сказав, що не знав, як правильно внести в реєстр дані. Суддя припустив, що договір про купівлю-продаж земельної ділянки з'явився без його відома для того, щоб врегулювати претензії власника сусідньої ділянки.

"Я до сих пір не знаю, як внести в реєстр цю землю. Я не визнаю Крим російським, але обставини склалися так. Як вносити те, що ти не визнаєш. Не було договору купівлі-продажу, дарування", – говорив він.

За словами Тупицького, єдина його вина в тому, що він не звернувся до органів НАЗК для роз'яснення порядку внесення до реєстру нерухомості на окупованій території.

"Я готовий відповідати, якщо десь помилки які я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо в цивілізованому світі. Якщо помилки, які порушують закон, то за них теж треба нести відповідальність. Це аксіома", – додав Тупицький.

Глава КСУ зазначив, що коли дізнався про відкрите кримінальне провадження, то видав довіреність на продаж цих об'єктів.

НАБУ

За словами Тупицького, главу Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника призначили на посаду незаконно. Він зазначив, що звільнений голова НАБУ "став заручником ситуації".

"Чи має він (Ситник – Ред.) право працювати після рішення Конституційного суду? Я хочу відразу сказати: справа не в Ситнику. Він заручник ситуації, він був призначений у неконституційний спосіб з перевищенням повноважень ... Країна не може жити з частково або повністю неконституційними законами. Це все буде приводити до того, що такі справи будуть потрапляти в суд", – сказав суддя.

Тупицький зазначив, що після звільнення Ситника обов'язки директора НАБУ повинен виконувати перший заступник.

Антикорупційний суд

Суддя Тупицький сказав, що не виключає, що КСУ може визнати Вищий антикорупційний суд неконституційним.

"Проблема Антикорупційного суду. Я нічого неконституційного не почув (на слуханнях КСУ у цій справі – Ред.), Але питання – це спецсуд, або спеціалізований. Якщо спецсуд – він неконституційний, а якщо спеціалізований, то конституційний", – пояснив він.

Пояснимо, що 22 липня в КСУ надійшло подання 49 народних депутатів з клопотанням визнати закон "Про Вищий антикорупційнийсуд" від 7 червня 2018 року № 2447-VIII, що не відповідає Конституції. 6 жовтня Велика палата Конституційного суду почала розгляд справи за цим поданням.

Велика сімка

Тупицький поділився про те, як спілкувався з послами G7. Він зазначив, дипломати висловлювали повагу рішенням КСУ.

"Я говорив з послами G7. З першим – послом Японії. Японці дуже тактовні. Посол Німеччини була більш категоричною. З ініціативи послів США і ЄС була друга зустріч. Я не почув від послів, що вони не поважають рішень Конституційного суду. Вони погодилися з тим, що закони, які є в Україні, повинні бути конституційними. але вони поставили запитання: ми витратили багато грошей, але результати не такі, як очікувалося", – говорив він.

Тупицький акцентував, що пропонував послам направити українські антикорупційні закони, які скасовує Конституційний суд, до Венеціанської комісії.

"Ми знайшли якесь взаєморозуміння та узгодження. Але не думайте, що після цих зустрічей ми потрапили під зовнішнє управління. Я сказав, що буде виважений підхід. А це значить – потрібно звернення до Венеціанської комісії, Ради Європи. І ймовірно, коли ти показуєш рішення Венеціанської комісії – то ти вже захищений суддя", – стверджував він.

Також суддя закликав послів працювати з Верховною Радою, а судді будуть приймати свої рішення.

Про роботу зі ЗМІ

Суддя Тупицький сказав, що КСУ може розсекретити службові документи для журналістських розслідувань. При цьому в булівлі суду з'явиться окреме приміщення за прикладом пресцентру.

"У нас науково-консультативна рада при КСУ існує, більше 80 вчених. У вас буде доступ до кожного з них. Вони готують нам висновки. У нас є інститут іноземних радників – теж буде доступ. Там, де є журналістські розслідування, я готовий навіть винести деякі документи для службового користування і рішенням суду розсекретити їх, щоб був доступ до цього", – висловився він.

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