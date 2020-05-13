Про карантин, заробітчан і топові скандали: парламент влаштував годину запитань до Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 13 травня, виступив із трибуни Верховної Ради, де розповів про економічну ситуацію в країні. Також глава Кабінету міністрів повідомив про ситуацію з COVID-19 і карантинні заходи в країні.

Про тарифи, заробітчан і робочі місця

Під час "Години запитань до уряду" Шмигаль заявив, що Кабмін не планує у 2020 році переглядати тариф на електроенергію для населення, незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці.

"Цього року ціна на електроенергію для населення залишатиметься 1,68 грн за кіловат/годину", – наголосив чиновник.

Денис Шмигаль у Верховній Раді

Він зазначив, що цей індикатор вже узгоджений із президентом Володимиром Зеленським, і його вже не потрібно навіть обговорювати.

На тлі пандемії COVID-19 в Україні у 2020 році очікується різке зростання кількості безробітних – з 8,2 до 9,4%. За словами Шмигаля, з бюджету виділили 5 млрд грн на часткову компенсацію втрати зарплати.

Фонд боротьби з COVID-19 складає 65 млрд гривень, гроші йдуть на:

29,7 млрд цього року додатково виділено Пенсійному фонду. Ці кошти дали змогу провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 грн пенсіонерам та 500 грн людям, що старші за 80 років;

6 млрд грн отримали фонди, які допомагатимуть безробітним, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці. Це майже 200 тис. людей, які на сьогодні офіційно зареєструвалися в центрах зайнятості;

1,6 млрд спрямовані для допомоги на дітей, батьки-підприємці яких втратили дохід;

На 2 млрд грн були профінансовані медичні закупівлі для лікарень;

3,1 млрд грн були виділені МОЗ на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.

"Спочатку допомагаємо мікро- і дрібному бізнесу, по якому вдарила криза найбільше (кредити під 0%). Другий момент – часткова виплата зарплати тим, кому знизили робочий час. Їм виділили 5 млрд грн. Ми також плануємо програму підтримки промисловості та експортоорієнтованих галузей. Тут також будуть дешеві кредити. Підтримка українських виробників – пріоритет", – запевнив прем'єр.

Денис Шмигаль

Глава уряду вселив надію інформацією, що Україна перебуває на фінальному етапі переговорів з МВФ і вже в кінці травня може отримати новий кредитний транш.

"Переговори складні. Йдеться про взаємну довіру. Ми вже на етапі, який близький до підписання меморандуму. Це дасть нам можливість уникнути фінансових проблем. До кінця травня, сподіваюся, ми вийдемо на отримання траншу", – заявив Шмигаль.

Він додав, що Україна має достатні запаси продовольства. Вивезення частини продуктів за кордон заборонено, а зерно, яке експортується, перебуває під контролем.

Крім того, прем'єр назвав фейком і брехнею інформацію про те, що Україна забороняє своїм громадянам виїздити на роботу за кордон.

"Щодо обмеження виїзду – це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював", – відповів він.

За його словами, сьогодні ведуться переговори з європейськими урядами про умови праці українців за кордоном.

"Важливий момент: якщо люди їдуть до Європи, це не має бути двотижневий туризм з імпортом/експортом коронавірусу. Ми та європейські країни не для того два місяці трималися на карантині, щоби знову наражати себе на небезпеку", – наголосив Шмигаль.

Про продовження карантину, транспорт і виплати медикам

Прем'єр-міністр наголосив, що після 22 травня карантин в Україні через COVID-19 буде продовжено, однак країна перейде на його адаптивну модель.

"Карантин буде продовжений, але з поступовим переходом власне до адаптивної моделі. Коли ми будемо і надалі пом'якшувати залежно від розвитку ситуації, карантинні заходи проти епідемії. Але при цьому передаватимемо все більше повноважень на місця, органам місцевого самоврядування", – сказав глава уряду.

Карантин в Україні

Також він пояснив, що карантин в Україні через коронавірус ввели так швидко, щоб не допустити перевантаження медичної системи. За його словами, обмеження будуть діяти, поки не винайдуть ліків від COVID-19.

Шмигаль акцентував, що тільки на 3-му етапі зі зняття карантинних заходів в Україні запрацює міжміський транспорт і метро.

Крім того, він запевнив, що українським медикам перерахували премії за березень, введені за посилену боротьбу з пандемією COVID-19.

"Зараз хочу розставити крапки над "і" щодо 300% премій, обіцяних нашим медикам, які стоять на передовій боротьби з COVID-19. Уряд ще минулого місяця перерахував усі обхідні кошти в регіони .. Лише кілька областей виплатили необхідні надбавки, а решта – ні", – заявив глава уряду.

Про скандал із "Дією"

Шмигаль заявив, що витік персональних даних українців у мережу відбувся не через недосконалість програми "Дія", а через незахищеність старих баз даних.

"Щодо реєстрів: те, що ви бачите в інтернеті, справді відбувалося. З цього приводу є зареєстроване кримінальне провадження. Це відбувалося більше, ніж пів року тому, коли були старі бази даних", – виправдався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.