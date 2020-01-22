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22 січня • оновлено в 13:33
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Про хитромудру опозиційність

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В справі опозиційності деякі українські політики та громадські активісти унікальні.

У фейсбуці, ЗМІ та навіть у ВР вони принципово розповідають щиру правду про малоросіянську, продажну антинародну владу. А принагідно делегували до Уряду міністрів, заступників Міністрів, чиновників різноманітних урядових структур...Мовляв, влада то в цілому злочинна, а от наш перший чи простий заступник Міністра - народний і чесний. Тому руки геть від проєвропейських і проукраїнських посадовців від наших опозиційних і принципових партій, бо вони там бідні й так мучаться на мізерні зарплати, але з думкою про Україну!

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Уряд та офіс президента, які не читали Конституцію та закони України

Так і хочеться перефразувати відомий радянський анекдот: якщо призначити мене бодай на якусь посаді чи хоч у наглядову раду, то я за вас і нашу рідну владу. А якщо ні,то ні!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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