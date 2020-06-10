Свого часу липова "інвалідність" Михайла Мушієка за підробними документами зацікавила як колишніх воїнів-"афганців", так і військовий комісаріат та відповідні служби. Адже з’ясувалося, що М. Мушієк перебуває на обліку, як інвалід II групи, через поранення, начебто отримані під час виконання інтернаціонального обов’язку в Афганістані.

Відомо, що 27.01.2017 року обласною МСЕК №1 за медичними документам що надійшли із ЛКК, ЛПЗ охорони здоров’я за місцем проживання був оглянутий гр. Мушієк М.Г., йому була встановлена II група інвалідності терміном на 1 рік.

Під час перевірки медико-експертної справи була "встановлена відсутність підтверджуючих архівних документів міністерства оборони про поранення в республіці Афганістан. Згідно листа Черкаського міського військового комісаріату від 20.01.2017 року № К/20 повідомлено про відсутність даних на вказаного громадянина про поранення в республіці Афганістан.

У свою чергу було здійснено запит до центрального архіву МО РФ про надання інформації щодо поранення М.Г. Мушієка при виконанні службових обов’язків в республіці Афганістан.

Відповідь з архіву МО РФ не забарилася. На разі у архівній довідці можна побачити відомості про те, що "Ефрейтор в/ч пп 24742 (Кабул ДРА) Мушиек Михаил Григорьевич, 10.11.1958 года рождения, по поводу ушиба правого локтевого сустава находился на излечении в хирургическом отделении вА 94777 (ВГ Кабул ДРА) с 27.11 по 01.12.86 г." Тобто "важке поранення", яке призвело до "інвалідності" – лише звичайний забій ліктя.

Цікаво також, що забій цей Михайло Мушієк здобув не у тяжкому бою, а "в следствие падения в темноте на землю". Себто, М. Мушієк просто спіткнувся та впав на руку. Мало того, "После лечения выбыл в часть в связи с выздоровлением без изменения категории годности". Значить, не був комісований, адже отримав звичайну нетяжку травму.

Й насамкінець: "Примечание: в ДРА с мая 1981 г. Сведениями о ранении Мушиек М. архив не располагает. Основание: подлинная история болезни № 10154 ВГ в/ч пп 94777 за № 130673." Тобто, – інших "поранень" не було. Таким чином можна вважати, що надані на МСЕК документи мають ознаки підроблення.

Як свідчить народна мудрість: "Все таємне стає явним". Й чи варто було так ганьбитися, пане Мушієк?!