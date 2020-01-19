Про Донбас, Путіна, корупцію і Трампа: головне з інтерв'ю Зеленського The Times of Israel

19 січня на сайті видання The Times of Israel з'явилося велике інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

OBOZREVATEL публікує найцікавіше і головне з інтерв'ю українського президента.

Про плани поїхати в Ізраїль

У нас була страшна трагедія в Ірані. Ось чому я не міг сказати Ізраїлю, уряду Ізраїлю, чи я приїду, бо я не знав, коли ми отримаємо тіла наших людей (в неділю борт прилетів до Києва - Ред.). Найважливіше для кожної країни - вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Дуже важливо їхати, незалежно від того, дадуть мені говорити чи ні.

Зеленський дав інтерв'ю The Times of Israel Інстаграм Мендель

Але так багато людей, які загинули в цій трагедії, були українськими євреями - починаючи з Бабиного Яру, де були страчені 150 000 українських євреїв. Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем.

Ось чому для українців дуже важливо вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Тому я думаю, що було б справедливо, якби президент України виступив з промовою. Я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили говорити. Але в будь-якому випадку я буду присутній на цій церемонії.

Про Путіна

З президентом Російської Федерації у нас є діалог. У нас було кілька телефонних дзвінків. Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких важливих рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про нормандський формат. Після цього стався другий обмін ув'язненими — найбільший такий обмін.

Про мир на Донбасі

Я б ніколи не прагнув до президентства, не маючи такої мети. Я хотів би, щоб все виходило набагато швидше. Є дуже складні питання. Я бачу прогрес, тому що кількість перестрілок значно скоротилася. Але ще не до кінця.

Зеленський дає інтерв'ю Інстаграм Мендель

Про декомунізацію в Україні

Це дуже складне і делікатне питання. Є герої, яких шанують на Заході і в Центрі України, і є інші українці, у яких є свої герої і які мають іншу думку. І я розумію різні почуття. І саме тому я сказав кілька разів, дуже чітко: якщо у нас складна історія, то давайте побудуємо спільну історію. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому. Назвемо пам'ятники і вулиці іменами тих людей, які не провокують конфлікт.

В даний час у нас є свої сучасні герої - люди, які зробили історію, вчені, люди в освоєнні космосу, великі спортсмени, багато письменників ... люди, яких поважають у всіх куточках України. Давайте утримаємо політику подалі від цієї проблеми.

Декомунізація в Україні депо

Про минуле його сім'ї

З боку мого батька, мій дід і три його брата були на фронті у Другій світовій війні, і тільки він повернувся.

Моя бабуся жила в Кривому Розі, в тій частині півдня України, яка була окупована фашистами. Вони вбили всіх євреїв, які лишилися. Вона поїхала в евакуацію в Алмати, Казахстан. Багато людей тікали туди. Вона вчилася там. Вона вчитель. Після Другої світової війни вона повернулася. Ось де я народився.

Чому не говорить про віру в Бога

У мене було одне відношення, коли я був хлопчиком, і інше зараз. Я ніколи не говорю про релігію і ніколи не говорю про Бога, тому що у мене є власна думка про це. Звичайно, я вірю в Бога. Але я говорю з ним тільки в ті моменти, які є для мене особистими і важливими, і де я відчуваю себе комфортно.

Про боротьбу з корупцією

Це важко. По-перше, ми реформуємо державну прокуратуру. Кілька тисяч прокурорів було звільнено. Кілька сотень прокурорів повинні пройти повторну кваліфікацію — близько шести місяців.

По-друге, зараз ми приймаємо закони про реформування служб безпеки. Знову ж таки, це довгий процес. Коли у нас будуть ці сильні інститути, ми викорінимо всю корупцію. Ми призначили нового керівника державного слідчого управління, і вона реформує ієрархію. Ми ввели антикорупційний суд у вересні. З цим багато проблем, як і з усім судовим процесом в Україні. Це довга битва.

Про скандальну розмову з Трампом

Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні розмови з президентом Сполучених Штатів. Як президент України, я зробив те, що міг, щоб мати хороші, надійні і міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів.

Я хочу уникнути будь-якої участі України або будь-кого з українців в політичній ситуації США. Це їхня країна, і вони відносяться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони залучали нас в справи, пов'язані з їхньою внутрішньою політикою.

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