Призов у армію: чому Швеція відновила військовий обов'язок (відео)

Через конфлікт на Сході України та анексію Криму деякі європейські країни повертаються до обов'язкової військової служби.За останні 15 років більшість європейських країн зробили свої армії професійними. Лише у десяти європейських країнах все ще є військова повинність. Після анексії Криму та війни в Україні в Європі спалахнула дискусія про повернення до обов'язкової військової служби. Литва та Швеція вже це зробили. Дивіться, як сталяться до цього молоді шведи: