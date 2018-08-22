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Призов у армію: чому Швеція відновила військовий обов'язок (відео)

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Через конфлікт на Сході України та анексію Криму деякі європейські країни повертаються до обов'язкової військової служби.За останні 15 років більшість європейських країн зробили свої армії професійними. Лише у десяти європейських країнах все ще є військова повинність. Після анексії Криму та війни в Україні в Європі спалахнула дискусія про повернення до обов'язкової військової служби. Литва та Швеція вже це зробили. Дивіться, як сталяться до цього молоді шведи:

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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