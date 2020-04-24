Призначено тимчасових керівників митниці і податкової: хто замінить Нефьодова і Верланова
Призначено тимчасових виконувачів обов'язків Державної податкової і Державної митної служб України.
Головним податківцем став керівник одного з департаментів Ігор Муратов, т.в.о. податкової – заступника голови служби Михайло Титарчук, повідомляється на сторінці Міністерства фінансів у Facebook.
Міністр фінансів заявив, що до звільнених Максима Нефьодова і Сергія Верлановя втрачена довіра.
"У сучасних умовах їхнього перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і повинні піти", – пояснив міністр.
Марченко також заявив про перезапуск обох служб.
"Ми готуємо інституційні зміни в обох відомствах. Формуємо нові управлінські команди. Визначаємо внутрішні структури і функціонал. Йдеться про рестарт обох служб", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби, а Сергія Верланова – з посади голови Державної податкової служби.