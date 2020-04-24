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24 квітня • оновлено в 23:13
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Призначено тимчасових керівників митниці і податкової: хто замінить Нефьодова і Верланова

3.3т
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Призначено тимчасових виконувачів обов'язків Державної податкової і Державної митної служб України.

Головним податківцем став керівник одного з департаментів Ігор Муратов, т.в.о. податкової – заступника голови служби Михайло Титарчук, повідомляється на сторінці Міністерства фінансів у Facebook.

Призначено тимчасових керівників митниці і податкової: хто замінить Нефьодова і Верланова

Міністр фінансів заявив, що до звільнених Максима Нефьодова і Сергія Верлановя втрачена довіра.

"У сучасних умовах їхнього перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і повинні піти", – пояснив міністр.

Марченко також заявив про перезапуск обох служб.

"Ми готуємо інституційні зміни в обох відомствах. Формуємо нові управлінські команди. Визначаємо внутрішні структури і функціонал. Йдеться про рестарт обох служб", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби, а Сергія Верланова – з посади голови Державної податкової служби.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Сергій Марченко (чиновник) Сергій Верланов Максим Нефьодов
Місце
Україна
Теги
Державна податкова служба (ДПС) Державна митна служба України Міністерство фінансів
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Комментарии на сайте не модерированы
Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
От старпер цушко і зробить вам рестарт.
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