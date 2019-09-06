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8 вересня • оновлено в 11:37
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Призначено першого заступника генпрокурора

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Віталій Касько призначений першим заступником генерального прокурора України.

Відповідний наказ підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка, повідомляє пресслужба відомства.

Віталій Касько

Віталій Касько

24 канал

  • Касько закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1998 році. Того ж року розпочав роботу в органах прокуратури, а саме у Львівській транспортній прокуратурі.

  • З 1999 по 2002 роки працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області.

  • З 2002 по 2005 роки — старший прокурор Генеральної прокуратури України. У 2005-2007 роках займався юридичною практикою.

  • Повернувся до Генеральної прокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010-го. З 2010 по 2014 роки займався адвокатською діяльністю.

  • У 2014 році призначений заступником Генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України має намір реформувати ГПУ, створивши Офіс генпрокурора, а також ліквідувавши низку інших органів, в тому числі і військову прокуратуру.

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Особи
Руслан Рябошапка Віталій Касько
Місце
Україна
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