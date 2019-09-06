Призначено першого заступника генпрокурора

Віталій Касько призначений першим заступником генерального прокурора України.

Відповідний наказ підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка, повідомляє пресслужба відомства.

Віталій Касько 24 канал

Касько закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1998 році. Того ж року розпочав роботу в органах прокуратури, а саме у Львівській транспортній прокуратурі.

З 1999 по 2002 роки працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області.

З 2002 по 2005 роки — старший прокурор Генеральної прокуратури України. У 2005-2007 роках займався юридичною практикою.

Повернувся до Генеральної прокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010-го. З 2010 по 2014 роки займався адвокатською діяльністю.

У 2014 році призначений заступником Генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України має намір реформувати ГПУ, створивши Офіс генпрокурора, а також ліквідувавши низку інших органів, в тому числі і військову прокуратуру.

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