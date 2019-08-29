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Призначено нового голову МЗС України: хто він такий

2.7т Читати матеріал російською

Верховна Рада України призначила нового міністра закордонних справ України – ним став Вадим Пристайко.

За призначення нового глави зовнішньополітичного відомства проголосували 310 нардепів, проти – 0, утрималися – 49, не голосували – 49.

Зокрема, фракції "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя" кандидатуру Пристайко не підтримали.

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Вадим Пристайко під час виступу в Раді

Вадим Пристайко під час виступу в Раді

Скріншот із онлайн-трансляції

Хто він такий:

  • 2000-2001 – консул Генерального консульства України у Сіднеї (Австралія).

  • 2001-2002 – головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики адміністрації президента України.

  • 2002-2006 – радник із політичних питань, тимчасовий повірений у справах України в Канаді.

  • 2007-2009 – заступник директора департаменту НАТО.

  • 2009-2012 – радник-посланник, заступник керівника місії посольства України в США.

  • 2012-2014 – посол України в Канаді.

  • 2014-2017 – заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату, перший заступник міністра закордонних справ України.

  • З 2017 очолював місію України при НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після вступу на посаду глави держави Володимир Зеленський призначив Пристайка заступником глави Адміністрації президента Андрія Богдана.

У червні поточного року партія "Європейська солідарність" підтримала ініціативу призначення Пристайка на посаду міністра закордонних справ України.

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Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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