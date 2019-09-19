Призначено нового голову Миколаївської ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив указом Олександра Стадника головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Призначити Стадника Олександра Васильовича головою Миколаївської обласної державної адміністрації", – йдеться в указі №707/2019 від 18 вересня.

Олександр Стадник народився у 1977 році в селищі Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області. У 2006 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство".

Працював слюсарем по ремонту автомобілів автотранспортного господарства Смолінського рудника Востюка, смт. Смоліне, заступником начальника торговельного відділу Українсько-американського підприємства "АМГ – Україна", інспектором відділу охорони ТОВ "Альфа-Щит", Київ і начальником охорони ТОВ "АМГ – Україна" Київ, юристом київського ТОВ "Комільфо".

Олександр Стадник

З 2012 року Олександр Стадник працював в органах Державної податкової інспекції. Остання посада – в.о. голови податкової служби Дніпровського району Києва. Був звільнений у 2017 році. Після цього, судячи з його декларації, працював у туристичній фірмі "Дінадіс бізнес тревел".

Олександр Стадник у Миколаєві Facebook

У Стадника є дружина – Ольга Шульженко. За даними із соцмереж стало відомо, що вона жила і навчалася у Миколаєві: закінчила 2-гу гімназію, потім навчалася у Миколаївській філії Київського національного університету культури.

Ольга Шульженко Facebook

Ольга Шульженко Facebook

У декларації Стадник вказав земельну ділянку площею 1200 м² у Гоголеві Броварського району і квартиру 52,2 м² у Смоліному Кіровоградської області.

Проживає Олександр Стадник із серпня 2017 року у квартирі площею 125 м², що належить якомусь Василю Слободянику.

Декларація Стадника

Декларація Стадника

Ще один будинок – площею 101 м² у Миколаєві – належить його дружині Ользі Шульженко.

Сам Олександр Стадник пересувається на Porshe Cayenne 2012 випуску, його дружина – на Mercedes-Benz GLE 250 2018 року випуску за 1,6 мільйони гривень.

У 2018 році Стадник у доходах вказав 15 тисяч гривень зарплати у ТОВ "Дінадіс бізнес тревел". При цьому його дружина заробила 674,06 тисячі гривень. Згідно з даними Міністерства юстиції, вона займається торгівлею взуттям. За наявною інформацією, Ользі Шульженко належить кілька магазинів взуття "M-Lux" у Миколаєві, Києві та Одесі.

Дружина Стадника Ольга Шульженко Соцмережі

Дружина Стадника Ольга Шульженко Соцмережі

Ще 3 мільйони гривень родині подарував батько дружини – Петро Шульженко. Ще 824 тисячі гривень Ольга Шульженко задекларувала як дохід від продажу рухомого майна якомусь Андрію Ладі.

У заощадженнях Стадник зазначив 450 тисяч гривень, а також 18 тисяч доларів готівкою. Ольга Шульженко зберігає готівкою 2,7 мільйона гривень.

У розділі витрат Олександр Стадник зазначив, що придбав машину за 49 тисяч гривень. Напевно, це той саами Porshe Cayenne 2012 випуску, власником якого він став у грудні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій та начальників управлінь СБУ у п'яти областях.

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