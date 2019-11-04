Призначено нового голову Черкаської ОДА: хто він

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ №798/2019 оприлюднений на сайті Офісу президента в понеділок, 4 листопада.
Іншим своїм указом, №797, глава держави звільнив з цієї посади Ігоря Шевченка, згідно з поданою ним заявою.
Роман Боднар
24 канал
Крім того, Зеленський провів ротації в силовому відомстві. Так, своїм указом він призначив Юрія Погасія начальником Управління Служби безпеки України в Черкаській області.
Іншим – звільнив з цієї посади Сергія Ходунова.
Згідно з декларацією Боднара в НАЗК, раніше він працював у СБУ Донецької області, був учасником бойових дій на Донбасі.
За 2018 рік отримав 438 694 грн зарплати. Також на його рахунках зберігаються 120 000 грн. Володіє спільно з дружиною квартирою в Чернівцях.
Іншої нерухомості й транспортних засобів у нового глави Черкаської ОДА немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський змінив главу ОДА в Київській області.
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