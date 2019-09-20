Призначено головного розвідника України: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в указі глави держави №710/2019.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України", – зазначено у документі.

Зазначимо, що указом №709/2019 Зеленський звільнив Євдокимова з посади заступника СВР.

Валерій Євдокимов прес-служба СЗР

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив указом Олександра Стадника головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал