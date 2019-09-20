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20 вересня • оновлено в 12:58
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Призначено головного розвідника України: що про нього відомо

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Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в указі глави держави №710/2019.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України", – зазначено у документі.

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Зазначимо, що указом №709/2019 Зеленський звільнив Євдокимова з посади заступника СВР.

Валерій Євдокимов

Валерій Євдокимов

прес-служба СЗР

Призначено головного розвідника України: що про нього відомо

Скріншот

Призначено головного розвідника України: що про нього відомо

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив указом Олександра Стадника головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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70rus xxx
70rus xxx
Ну,этот все разведует.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Жаль шо не жид
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