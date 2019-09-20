Призначено головного розвідника України: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки.
Про це йдеться в указі глави держави №710/2019.
"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України", – зазначено у документі.
Зазначимо, що указом №709/2019 Зеленський звільнив Євдокимова з посади заступника СВР.
Валерій Євдокимов
прес-служба СЗР
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив указом Олександра Стадника головою Миколаївської обласної державної адміністрації.
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