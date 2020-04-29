Пролетів над Кабміном? Чи є майбутнє в Саакашвілі в українській політиці

Призначити до Кабінету міністрів України Міхеїла Саакашвілі відразу не вдалося. У суперечливої кандидатури "реформатора" дуже багато опонентів.

За роки своєї діяльності Міхо зібрав стільки негативу, що бачити в політиці його не хочуть як у Кабміні, так і у Верховній Раді. Але спроби "протягнути" його призначення все ще тривають, хоча джерела в "Слузі народу" натякають, що Саакашвілі вимушено відправлять до Нацради реформ.

Чи зможе Міхеїл повернутися в українську політику та чому всі так згуртовані проти нього – з'ясовував OBOZREVATEL.

Саакашвілі ніхто не хоче

Посада віцепрем'єр-міністра з питань реформ – це прерогатива Кабміну.

Уряд повинен надіслати подання до Верховної Ради на призначення на цю посаду Міхо.

Після цього спікер парламенту за попередньою згодою монобільшості вносить це питання на порядок денний 30 квітня.

Потім вже відбувається голосування 226 голосами "за", мінімум.

Як бачимо, процедура вимагає схвалення щонайменше двох політиків – прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та спікера Ради Дмитра Разумкова. А також підтримки монобільшості або в крайньому разі інших фракцій парламенту.

Заковика з призначенням Саакашвілі виникла ще на рівні Верховної Ради в п'ятницю, 24 квітня. Міхо прибув на закриту зустріч фракції "Слуги народу" та півтори години говорив "про все та ні про що".

Наприклад, глава комітету соціальної політики Галина Третьякова залишилася незадоволеною спілкуванням із Саакашвілі. За її словами, вона не побачила конкретики та не змогла до кінця сформувати картину майбутньої роботи Міхо.

"Я хотіла дізнатися, як саме він буде впроваджувати всі свої ідеї, адже посада віцепрем'єра не має особливого інструментарію. Як планує працювати з народними депутатами, з міністрами. Хто в нього в команді та які ставить терміни реформ. На жаль, нічого виразного у відповідь не почула", – підкреслила парламентарка відразу ж після зустрічі в коментарі OBOZREVATEL.

Обговорення справді проходили мляво, а за інформацією одного з джерел у фракції, у чатах груп СН "за" Міхо готові голосувати лише трохи більше як сотня нардепів. Можливо, після окремої бесіди цифра зросте до 160-170 осіб, що теж досить мало.

Причин кілька:

як написано вище – немає конкретики: що, коли і як робитиме експрезидент Грузії;

чому саме в Кабмін, а не на іншу посаду;

де гарантії, що за кілька місяців він не влаштує політичне шоу й не оголосить усіх "баригами"?

"Всередині фракції є група нардепів, які хочуть бачити Міхо у владі. Але у вагомої частини людей інша думка, адже ризики призначити Саакашвілі в Кабмін та отримати бомбу сповільненої дії досить великі. До того ж у нього немає ні команди, ні конкретної програми, а пост віцепрем'єр-міністра з реформ не дає реальних важелів запровадження та контролю тих самих реформ", – розповів на умовах анонімності один із народних обранців.

Різко проти призначення вже публічно виступили в "Європейській солідарності" та "Опозиційній платформі – За життя". У "Голосі", з огляду на нейтрально-позитивні відгуки про Міхо, підтримка в нього буде. У групах "За майбутнє" та "Довіра" в разі великого бажання Офісу президента голоси знайдуться.

Неоднозначно щодо Саакашвілі виловився і глава ВРУ Дмитро Разумков. Як повідомляють джерела OBOZREVATEL у Кабміні, не радіє цій кандидатурі й Денис Шмигаль. Вчора він відмовився вносити подання до ВРУ на призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром із питань реформ.

Володимир Зеленський поки не робить різких рухів. І, зважаючи на все, вже не зробить. Відразу кілька співрозмовників OBOZREVATEL у СН підтвердили, що переговори щодо Саакашвілі та збирання голосів тривають дуже мляво. Без особливих зусиль.

Ще один співбесідник, наближений до керівництва монобільшості, підтвердив інформацію, що Міхо переведуть до Національної ради реформ. Щоб зберегти і його обличчя, і авторитет президента.

З огляду на все, епопея з Саакашвілі та Кабміном закінчиться провалом. Навіть якщо його і призначать до Нацради реформ, то вигляд таке рокірування матиме щонайменше дивний.

У Грузії б'ють на сполох

В історії навколо можливого призначення Саакашвілі є й інший важливий фактор – Грузія. Там різко відреагували на спроби української влади просунути Міхо в уряді.

І попри той факт, що Міхо є громадянином України, тиск із боку Тбілісі вже відчувається. Наприклад, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала неприйнятними та незрозумілими плани керівництва України зробити колишнього грузинського лідера Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром із реформ у державі.

Офіційного листа від парламенту Грузії було надіслано Верховній Раді. Спікер Арчіл Талаквадзе прямо заявив, що призначення Саакашвілі "підірве відносини між двома країнами та затьмарить співпрацю".

Чому в Грузії так різко реагують на Міхо? Річ у тім, що там на нього є кілька кримінальних справ.

Один зі злочинів, у якому звинувачують грузинського "реформатора", – насильницький розгін акції протесту в листопаді 2007-го з перевищенням службових повноважень. Крім того, він причетний до вторгнення спецназу в офіс телеканалу "Імеді". Тоді телекомпанію незаконно забрали у власника Бадрі Патаркацишвілі.

Міхеїл Саакашвілі газета

За бюджетний кошт експрезидент орендував яхту, оплачував процедуру схуднення, жив у дорогих готелях. Так, прокуратура Грузії стверджує, що Саакашвілі розтринькав "значні суми" на особисті потреби та свою сім'ю через фонди держохорони. Загалом він витратив 8,8 млн ларі (майже $5,9 млн). Іспанський кухар і особистий дизайнер обійшлися бюджету Грузії в 300 тис. ларі ($174 тис.), процедура схуднення – $113 тис., ще 500 тис. ларі ($290 тис.) колишній глава держави спустив на оренду літаків.

Крім того, Саакашвілі звинуватили в незаконному помилуванні 2008 року високопоставлених співробітників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії: Гії Аланії, Автанділа Апциаурі, Олександра Гачави та Міхеїла Бібілурідзе. Їх посадили за вбивство 28 січня 2006 року банківського службовця Сандро Гиргвліані.