Призначення Саакашвілі: у "Слузі народу" розповіли про несподівані проблеми

Верховна Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Про це повідомив перший заступник голови фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

Спочатку очікувалося, що голосування по Саакашвілі відбудеться в п'ятницю, 24 квітня, однак він веде переговори також з іншими фракціями.

"На завтра цього питання в порядку денному Ради немає, і у нас є в принципі сумніви, чи буде він доданий президентом. Тобто, можливо, мова йде про самому голосуванні з цього кадрового питання десь на наступному тижні, у вівторок, середу", – розповів Корнієнко.

Він додав, що у членів фракції "Слуга народу" різні настрої щодо можливого призначення Саакашвілі.

Зеленський і Саакашвілі

Як писав OBOZREVATEL, на своїй сторінці в Facebook Міхаель Саакашвілі підтвердив інформацію і заявив, що у нього вже була змістовна бесіда з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль. Екс-президент Грузії підкреслив, що підтримував Зеленського ще з часів виборів.

Соціальні мережі буквально розриваються від новини про те, що Саакашвілі може увійти до складу українського уряду. Багато користувачів відзначають, що колишнього главу Грузії вже намагалися залучити до реформування країни, але ефекту не було.

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