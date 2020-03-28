Бажання по-тихому когось кудись призначити не зникає під час пандемії, а виявляється стає ще сильнішим.
Так запропонованим проектом змін щодо фінансування заходів по боротьбі з коронавірусом пропонується призначати керівництво + рядових працівників митниці, податкової, офісу фінансового аудиту та держфін моніторингу (всі хто під Мінфіном) БЕЗ конкурсу.
Чи є ідеї, як це допоможе протистояти вірусу?
Facebook Олександра Саєнка
Facebook Олександра Саєнка
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