Зеленський провалився в регіонах: хто обвалив рейтинг "слуг" в Україні і до чого це призведе

Після перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський пообіцяв повне перезавантаження влади. За пів року роботи на своїй посаді він уже встиг призначити з десяток голів ОДА по всіх регіонах України.

При цьому найчастіше нові кадри не виправдовують очікування, місцеві вибори показали низькі результати "Слуги народу", а глава держави вже проводить термінові звільнення. Всьому виною – провальна політика заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова, який відповідає за губернаторів по всіх областях України.

Чому команді Зе не вдається впоратися з натиском непрофесіоналів і як в ОП продають ласі місця – у матеріалі OBOZREVATEL.

Чому люди Зе не можуть впоратися в регіонах?

З моменту інавгурації Володимир Зеленський провів цілу низку кадрових призначень у регіонах. Практично всі голови ОДА в Україні обстоюють інтереси президента. Незважаючи на всі заяви про відкриті конкурси, "ліфти" для порядних чиновників і українців із бізнесу або громадського сектора, найчастіше призначення відубваються "за договірняком", за конкретні суми і через найближчу до президента людину, але про це трохи нижче.

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За каденцію Зеленський звільнив 5-х призначених ним же глав ОДА. Йдеться про губернаторів: Київської області (Михайло Бно-Айріян), Луганської (Віталій Комарницький), Закарпатської (Ігор Бондаренко) та Львівської (Маркіян Мальський), Черкаської (Ігор Шевченко).

По суті кожен із призначених керівників пропрацював лише кілька місяців і не зміг втриматися на своєму місці. Це пояснюється як проблемами в кожному конкретному регіоні, так і низькою підтримкою партії на місцях. Нещодавні провальні результати виборів в ОТГ – яскраве підтвердження. "Слуга народу" програла практично всі вибори самовисуванцям, а допомога бренду СН вже не може гарантувати перемогу.

Хто у Зе курирує регіони

Ситуативні призначення в регіони курирує найближче оточення Володимира Зеленського – помічник Андрій Єрмак, глава ОП Андрій Богдан і його заступник Сергій Трофімов.

Неофіційним куратором регіонів в ОП вважається саме Трофімов, який наглядає за роботою областей, а також за взаємодією глав ОДА. Це прямо підтвердив і звільнений Бно-Айріян у нещодавньому інтерв'ю. Трофімов особисто пропонував деяких людей на керівні посади в області. При цьому він не заперечує, що "людина Трофімова" могла займатися корупційною діяльністю.

Сергій Трофімов

"Мені важко сказати. Виключати цього (лобіювання інтересів. – Ред.) не можна", – зазначив ексглава Київщини.

Раніше OBOZREVATEL вже писав, що заступник голови ОП неодноразово піддавався критиці і на зборах фракції "Слуги народу", Наприклад, 17 жовтня на зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком Трофімова розкритикували за паювання посад у регіонах.

"Прем'єр відверто сказав, що зараз за кадрові питання в регіонах відповідає заступник голови ОП Сергій Трофімов. Він формує списки людей і пропонує їх уже на узгодження в Кабмін. При цьому з кадрами в країні проблема", – пояснив співрозмовник видання.

Цікаву інформацію про договірняки у Закарпатській ОДА та позицію Ігоря Бондаренка повідомило джерело OBOZREVATEL у місцевому політикумі. "Бондаренко пов'язаний з угрупованням екснардепа Віктора Ланьо. Річ у тім, що в обладміністрації ще з часів Геннадія Москаля 1-м заступником працює Іван Дуран. Його поставив туди Ланьо. За пів року роботи Бондаренко поміняв усіх заступників, крім Дурана.

Також єдиною підтримкою в області для Бондаренка була група "Відродження" в облраді, це колишні регіонали. З іншими у нього не складалися взаємини. У райони він призначав керівників колишніх регіоналів. Бондаренко також не зміг стати повноцінним губернатором, який може впливати на ситуацію в області. Дуже багато питань, які вимагали втручання саме Бондаренка, він чомусь делегував своїм заступникам.

Навіть традиційні апаратні наради раз на тиждень він скасував і взагалі не проводив. Він не зміг навіть умовити або змусити голів сільрад, які реально виграють вибори, йти під брендом "Слуги народу". Хоча засуджувати його за провальні вибори складно, оскільки загалом рейтинг партії сильно впав", – наголосив співрозмовник.

Ігор Бондаренко "Гордон"

Виходить, що незважаючи на публічні заклики до "чесної політики", в регіонах багато питань вирішуються старими шляхами. Політики топрівня продовжують просувати на місцях своїх людей за домовленостями.

Аналогічні проблеми спостерігалися з головою Львівської ОДА Маркіяном Мальським, він не зміг забезпечити підтримку Зеленського в опозиційному регіоні. Не втримався на своїй посаді і Віталій Корманицький, який раніше допомагав президенту в Луганській області, а також планував займатися реінтеграцією Донбасу.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, погані справи і у ставлеників Трофімова в Миколаївській (Олександр Стаднік) та Одеській областях (Максим Куций). Їхній вплив на місцеву політику зводиться до нуля, а партія "Слуга народу" втрачає рейтинг.

Якщо справи підуть так і надалі, то регіональна політика Офісу президента повністю поставить хрест на місцевих виборах у 2020 році. Адже на ключові посади призначаються люди завдяки договірнякам, а не особистим якостям і професіоналізму.

Яскравим прикладом такої політики є скандальний нардеп Олександр Корявченков ("Юзік"), який став "смотрящим" за Кривим Рогом завдяки хорошим і давнім взаєминам із президентом України.

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