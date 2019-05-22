Призначення глави АП Зеленського: юрист розповів про правову колізію

Указ про призначення люстрованого юриста Андрія Богдана главою Адміністрації президента Володимира Зеленського може бути оскаржений у суді.

Детально про правову колізію розповів в ефірі ObozTV адвокат Єгор Штокалов.

"Є дві абсолютно протилежні думки. Перше – що, відповідно до закону про держслужбу, держслужба не поширюється на главу адміністрації президента і його заступників. Але, водночас, закон про люстрацію передбачає заходи очищення для цих посад", – зазначив він.

Адвокат припустив, що найближчим часом буде подано позов до адміністративного суду про визнання незаконним та скасування указу президента.

"Суд може послатися на мету, яка встановлюється законом про очищення влади, а саме – недопущення до управління державними справами осіб, які своїми рішеннями або діями сприяли узурпації влади Віктором Януковичем", – припустив він.

"Щодо коментаря Андрія Богдана, що до нього люстрація була несправедливо застосована, я переглянув судові реєстри і побачив, що він не оскаржив рішення щодо його люстрації, він з цим, я так зрозумів, згоден", – додав Штокалов.

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни. Про те, хто і яку посаду отримав, читайте за посиланням.

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