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30 листопада • оновлено в 11:03
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"Призначає міністра на його прохання": з'ясувався скандальний зв'язок між Тимошенко й утікачем Онищенком

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Народна депутатка України, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко нібито має давні зв'язки з одіозним нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат восьмого скликання Сергій Лещенко. За його твердженням, свого часу Онищенка навіть називали спонсором Тимошенко.

"Вона все заперечувала, але потім включала в список брата коханої Онищенка і призначала міністра на його прохання. Уже мало хто пам'ятає, що Юлія Тимошенко називала кримінальну справу НАБУ проти Онищенка поділом бізнесу", – пише Лещенко.

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Крім того, він звернув увагу на той факт, що 27 листопада Онищенко привітав Тимошенко з днем народження.

"Сподіваюся, скоро буде нагода побачитися на Батьківщині – Онищенко взяв зобов'язання повернутися в Україну до кінця року", – резюмував Лещенко.

Онищенко й Тимошенко

Онищенко й Тимошенко

Telegram-канал "Лещенко тут"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше президент України Володимир Зеленський влаштував сварку із Тимошенко в мережі. Суперечка виникла через виступ лідерки "Батьківщини" на телеканалі ICTV, в якому вона заявила, що переходить в опозицію.

  • Незабаром президент виступив із офіційною заявою в Telegram-каналі про те, що Тимошенко хотіла поставити свої кадри на найбільш "злачні місця".

  • Не змогла промовчати у відповідь і Тимошенко, потроливши главу держави. Політик пригадала Зеленському його відомий виступ із піаніно в ефірі "Вечірнього кварталу".

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Юлія Тимошенко Олександр Онищенко Сергій Лещенко
Місце
Україна
Тег
ВО Батьківщина
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