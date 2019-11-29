"Призначає міністра на його прохання": з'ясувався скандальний зв'язок між Тимошенко й утікачем Онищенком

Народна депутатка України, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко нібито має давні зв'язки з одіозним нардепом-втікачем Олександром Онищенком.
Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат восьмого скликання Сергій Лещенко. За його твердженням, свого часу Онищенка навіть називали спонсором Тимошенко.
"Вона все заперечувала, але потім включала в список брата коханої Онищенка і призначала міністра на його прохання. Уже мало хто пам'ятає, що Юлія Тимошенко називала кримінальну справу НАБУ проти Онищенка поділом бізнесу", – пише Лещенко.
Крім того, він звернув увагу на той факт, що 27 листопада Онищенко привітав Тимошенко з днем народження.
"Сподіваюся, скоро буде нагода побачитися на Батьківщині – Онищенко взяв зобов'язання повернутися в Україну до кінця року", – резюмував Лещенко.
Онищенко й Тимошенко
Telegram-канал "Лещенко тут"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше президент України Володимир Зеленський влаштував сварку із Тимошенко в мережі. Суперечка виникла через виступ лідерки "Батьківщини" на телеканалі ICTV, в якому вона заявила, що переходить в опозицію.
Незабаром президент виступив із офіційною заявою в Telegram-каналі про те, що Тимошенко хотіла поставити свої кадри на найбільш "злачні місця".
Не змогла промовчати у відповідь і Тимошенко, потроливши главу держави. Політик пригадала Зеленському його відомий виступ із піаніно в ефірі "Вечірнього кварталу".
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