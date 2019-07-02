Привіт Путіну: Канада відреагувала на роздачу паспортів РФ на Донбасі

Канада заборонить в'їзд жителям "Л/ДНР" по паспортах Російської Федерації.

Про це повідомила на прес-конференції глава МЗС Канади Христя Фріланд після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Канада має намір зробити все необхідне, щоб паспорти РФ не були використані жителями ДНР і ЛНР для поїздок в Канаду", - сказала вона.

Фріланд також закликала міжнародний партнерів Канади вчинити аналогічним чином.

Володимир Зеленський і Христя Фріланд president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, в ході якої обговорили ряд важливих питань, в тому числі війну на Донбасі.

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