ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Привіт Путіну: Канада відреагувала на роздачу паспортів РФ на Донбасі

470Читати матеріал російською

Канада заборонить в'їзд жителям "Л/ДНР" по паспортах Російської Федерації.

Про це повідомила на прес-конференції глава МЗС Канади Христя Фріланд після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Канада має намір зробити все необхідне, щоб паспорти РФ не були використані жителями ДНР і ЛНР для поїздок в Канаду", - сказала вона.

Новини
Україна в ЄС і НАТО: Зеленський зробив заяву

Фріланд також закликала міжнародний партнерів Канади вчинити аналогічним чином.

Володимир Зеленський і Христя Фріланд

Володимир Зеленський і Христя Фріланд

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, в ході якої обговорили ряд важливих питань, в тому числі війну на Донбасі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Христя ФріландВолодимир Зеленський
Місце
Канада
Тег
російські паспорти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel