Привіт Путіну: Канада відреагувала на роздачу паспортів РФ на Донбасі

Канада заборонить в'їзд жителям "Л/ДНР" по паспортах Російської Федерації.
Про це повідомила на прес-конференції глава МЗС Канади Христя Фріланд після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Канада має намір зробити все необхідне, щоб паспорти РФ не були використані жителями ДНР і ЛНР для поїздок в Канаду", - сказала вона.
Фріланд також закликала міжнародний партнерів Канади вчинити аналогічним чином.
Володимир Зеленський і Христя Фріланд
president.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, в ході якої обговорили ряд важливих питань, в тому числі війну на Донбасі.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".