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20 вересня • оновлено в 23:34
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"Привід для радості": глава МЗС висловився про "делікатні" переговори Зеленського з Путіним

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Між Україною і Росією ведуться "дуже активні" переговори по новому обміну полоненими.

Про це в інтерв'ю hromadske заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, підкресливши, що в переговорах участі не беруть західні партнери, оскільки діалог дуже "делікатний".

Дипломат уточнив, що про попередній обмін з главою РФ Володимиром Путіним домовлявся особисто президент України Володимир Зеленський.

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"Я хочу вам сказати, що робота просувається дуже активно, я не буду нічого анонсувати, але я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть додаткові підстави для радості", - сказав Пристайко.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, новий обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися вже після саміту в "нормандському форматі", який запланований до кінця жовтня.

Глава МЗС України Вадим Пристайко уточнив, що обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" неможливий, бо в такому випадку в списки потраплять кримінальні авторитети.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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