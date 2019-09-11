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11 вересня • оновлено в 22:22
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"Привід для оптимізму є!" У Кремлі зробили заяву про відносини з Україною

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Нормалізація відносин Росії з Україною вимагає тривалої роботи, але привід для стриманого оптимізму є.

Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Київ призупиняє процес розірвання двосторонніх угод із Москвою, передають "РИА Новости".

"Поки передчасно говорити про якийсь ефект для нормалізації. Тут же йдеться про те, що раніше вихід із дуже великої кількості документів відбувся на шкоду інтересам самих українців, українського народу. Це було очевидно. Що стосується подальших перспектив російсько-українських відносин — робота ведеться, привід для дуже стриманого оптимізму є. Але не будемо загадувати. Має бути дуже складна тривала відповідальна робота", — сказав він.

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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Рен ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення для України дії трьох угод із економічної співпраці, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Santi Amonito
Santi Amonito
Хрен вам, ка-цапы, на воротник.
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Ски Андрей
Ски Андрей
а нам так интерно что этот алкан сказал?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Усы пескова бред городят!!!!
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