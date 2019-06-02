"Приведе до кризи": Україна зробила попередження ПАРЄ на рахунок Росії

Глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.

Про це він заявив в інтерв'ю DW. Він зазначив, що Росії зараз хочуть дати можливість голосувати за генсека РЄ, але це лише перший нюанс.

"Інший полягає в тому, що в липні закінчується дворічний термін невиплат Росією своєї частини фінансового внеску в бюджет РЄ. І після цього хтось повинен приймати рішення: або Рада Європи про виключення РФ, або Москва про вихід з організації...", - пояснив Ар'єв.

Росія в ПАРЄ Дзеркало тижня

На його думку, зміни регламенту робляться для того, щоб піти назустріч РФ і не допустити її виходу з РЄ.

"Я можу погодитися з побоюваннями правозахисників з приводу того, що в разі виходу Росії вона перестане бути частиною Європейського суду з прав людини. Це - досить сильний аргумент. Однак, з іншого боку, Росія не зробила жодного, навіть самого маленького кроку на виконання вимог Ради Європи. Я маю на увазі, що цими кроками могли б стати звільнення всіх українських політв'язнів, що містяться в Росії і анексованому Криму, сприяння звільненню військовополонених на окупованому Донбасі. Можна було продемонструвати готовність і розпочати мирний процес на Сході України, зокрема в питаннях введення миротворчого контингенту на ці території", - підкреслив політик.

Він зазначив, що в цих умовах піти на поступки означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ, що може закінчитися істотним підривом довіри до організації.

"Буде дуже погано, якщо Рада Європи продемонструє, що хтось отримав перемогу, а хтось - поразку. Це призведе до нової кризи в організації, можливо, більш серйозної, ніж була", - підсумував глава української делегації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, зокрема і Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека в червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і суперечливим.

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