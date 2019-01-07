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''Повернути з полону!'' Україна подала позов на Росію у Європейський суд

2.4тЧитати матеріал російською

Україна подала у Європейський суд із прав людини повноцінний позов через напад Росії у Чорному морі.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина, уряд вимагає визнати незаконним утримання моряків у російських СІЗО.

"Уряд України виконав інструкції Суду та подав 7 січня 2019 р. повноцінну заяву у справі 55855/18", – уточнив Ліщина.

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Він пояснив, що уряд вимагає від суду визнання факту порушення Росією прав 24-х українських моряків під час незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків, їхнього незаконного утримання у пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності.

Україна подала позов на Росію у Європейський суд

Facebook Alex King

"Уряд України вважає що цим були порушені ст. 2, 3, 5, 6 та 38 Конвенції. Хлопці, ми пам’ятаємо про вас і робимо все, щоб повернути вас із полону", – підсумував Ліщина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

  • 27 листопада у Криму почали обирати запобіжний захід і заарештували 15 моряків на два місяці.

  • 28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.

  • Українцям пред'явили звинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Військовослужбовців відправили в СІЗО "Лефортово" у Москві.

  • Усі захоплені українські моряки під час допитів ФСБ заявили, що є військовополоненими.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
полонені морякиЄвропейський суд з прав людини
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Проходил мимо
Проходил мимо
Особенно убила отсылка ко 2 и 3 статьям. Если речь идет о конвенции о защите прав человека и основных свобод, то это: ст.2 - Право на жизнь, ст.3 - Запрещение пыток. Хохлы вам самим не смешно еще?)
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
А ЗАКАКИМ Х,,,,М ПОСЫЛАЛИ????
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Как Лавров говорил - Дебилы б ..
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