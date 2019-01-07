''Повернути з полону!'' Україна подала позов на Росію у Європейський суд

Україна подала у Європейський суд із прав людини повноцінний позов через напад Росії у Чорному морі.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина, уряд вимагає визнати незаконним утримання моряків у російських СІЗО.

"Уряд України виконав інструкції Суду та подав 7 січня 2019 р. повноцінну заяву у справі 55855/18", – уточнив Ліщина.

Він пояснив, що уряд вимагає від суду визнання факту порушення Росією прав 24-х українських моряків під час незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків, їхнього незаконного утримання у пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності.

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"Уряд України вважає що цим були порушені ст. 2, 3, 5, 6 та 38 Конвенції. Хлопці, ми пам’ятаємо про вас і робимо все, щоб повернути вас із полону", – підсумував Ліщина.

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