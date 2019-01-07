''Повернути з полону!'' Україна подала позов на Росію у Європейський суд

Україна подала у Європейський суд із прав людини повноцінний позов через напад Росії у Чорному морі.
Як розповів на своїй сторінці у Facebook урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина, уряд вимагає визнати незаконним утримання моряків у російських СІЗО.
"Уряд України виконав інструкції Суду та подав 7 січня 2019 р. повноцінну заяву у справі 55855/18", – уточнив Ліщина.
Він пояснив, що уряд вимагає від суду визнання факту порушення Росією прав 24-х українських моряків під час незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків, їхнього незаконного утримання у пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності.
Facebook Alex King
"Уряд України вважає що цим були порушені ст. 2, 3, 5, 6 та 38 Конвенції. Хлопці, ми пам’ятаємо про вас і робимо все, щоб повернути вас із полону", – підсумував Ліщина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада у Криму почали обирати запобіжний захід і заарештували 15 моряків на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
Українцям пред'явили звинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Військовослужбовців відправили в СІЗО "Лефортово" у Москві.
Усі захоплені українські моряки під час допитів ФСБ заявили, що є військовополоненими.
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