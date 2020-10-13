Притула зізнався, що зустрічався із Зеленським у Офісі президента. Відео

Кандидат в мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула розповів, що зустрічався з Володимиром Зеленським у Офісі президента.

Про це він повідомив у програмі шоумена Анатолія Анатоліча "Зе Інтерв'юер", яка була опублікована на YouTube в понеділок, 12 жовтня.

Притула зазначив, що це була "неформальна зустріч" на запрошення Офісу президента.

"Я не готовий розкривати всі подробиці зустрічі, оскільки вона відбувалася не на моє прохання, а на прохання президента... Я розумів, що у мене не так багато є можливостей для зустрічей на такому рівні, тому я туди приходив зі своїм порядком денним", – розповів Притула.

На зустрічі він порушував питання волонтерів, які є підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Притула просив, щоб Зеленський продемонстрував політичну волю "розрулити цей процес", проте результатом зустрічі він залишився незадоволений, оскільки "нічого практично не змінилося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула пояснив, чому прийняв рішення балотуватися на вибори мера Києва. Заява про участь у виборах глави столиці він зробив 11 серпня.