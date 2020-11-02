Притула розповів про пропозиції від Зеленського та Єрмака

Екскандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула влітку кілька разів зустрічався із президентом Володимиром Зеленським та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

В інтерв’ю "Українській правді" шоумен розповів, що було кілька цікавих пропозицій, які мали на меті поєднати його із Зе!Командою. За словами Притули, перші розмови про вибори з ним почалися ще у лютому поточного року.

"Це були певні кадрові пропозиції, на які я не пристав", – наголосив він, проте уточнювати, про що саме була мова, не став.

"Якби я запрошував людей на зустріч до себе і робив їм якісь пропозиції... я б розказав, про що з людьми говорив. Але позаяк мене кликали на зустріч, як у випадку з керівником Офісу президента, так і у випадку з президентом, я не можу собі дозволити такої розкоші як вихлюпнути назовні ті пропозиції, які робили", – пояснив він свою відмову.

Президент робив йому певну пропозицію, яка "не була пов’язана з посадами, але була продовженням риторики голови його Офісу", уточнив Притула.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Притула визнав перемогу Кличка на місцевих виборах і розповів, що робитиме далі.