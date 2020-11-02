Притула розповів про пропозиції від Зеленського та Єрмака
Шоумен претендував на посаду мера столиці на місцевих виборах–2020
Але програв вибори чинному міському голові Віталію Кличку
Заявив, що продовжить політичну діяльність як член партії "Голос"
Екскандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула влітку кілька разів зустрічався із президентом Володимиром Зеленським та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
В інтерв’ю "Українській правді" шоумен розповів, що було кілька цікавих пропозицій, які мали на меті поєднати його із Зе!Командою. За словами Притули, перші розмови про вибори з ним почалися ще у лютому поточного року.
"Це були певні кадрові пропозиції, на які я не пристав", – наголосив він, проте уточнювати, про що саме була мова, не став.
"Якби я запрошував людей на зустріч до себе і робив їм якісь пропозиції... я б розказав, про що з людьми говорив. Але позаяк мене кликали на зустріч, як у випадку з керівником Офісу президента, так і у випадку з президентом, я не можу собі дозволити такої розкоші як вихлюпнути назовні ті пропозиції, які робили", – пояснив він свою відмову.
Президент робив йому певну пропозицію, яка "не була пов’язана з посадами, але була продовженням риторики голови його Офісу", уточнив Притула.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Притула визнав перемогу Кличка на місцевих виборах і розповів, що робитиме далі.