Український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула вважає, що зараз з Росією немає сенсу домовлятися щодо врегулювання ситуації на сході України, оскільки Володимир Путін розуміє тільки мову сили.

В інтерв’ю програмі "Вечірній тепловізор" він заявив, зараз немає оптимального шляху для вирішення ситуації на Донбасі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Сергій Притула Guildhall

"Це питання вирішується тільки однією людиною на цій планеті. Його звати Путін. Що треба зробити, щоб у нього з'явилося таке бажання? Це вже друге питання", – зазначив Притула.

За його словами, нинішній владі потрібно зрозуміти, що Путін не вважає її стороною діалогу.

"Зараз команда президента Зеленського вважає, що з Путіним потрібно вести перемовини, що він налаштований на конструктивний діалог, що він готовий йти на поступки. Я намагаюсь зрозуміти в який прекрасний момент до них має прийти прозріння, що з ними ніхто не домовляється. З ними ніхто не буде розмовляти на рівних, і що в принципі Путін не розглядає їх як сторону діалогу", – зауважив Притула.

Він додав, що президент країни-агресора розуміє тільки мову сили. "Мені здається, що той старий ботоксний КДБіст розуміє тільки одне: мову сили, мову кнута. Те, що робилось потугами дипломатії минулої влади мені трохи більше подобалось, ніж те, що відбувається зараз. Щоб не зараховувати мене до “порохоботів”, в мене і до минулої влади є багато різних зауважень та претензій. Але Росія повинна була би і раніше, і зараз, і в майбутньому кожного дня відчувати розжарений страпон в своєму задньому отворі", – сказав Притула.

Саме тому, на думку шоумена, с російською владою немає сенсу домовлятися.

"Про що з ними балакати? Вони завели війська на Донбас, вони забрали Крим, вони вбивають наших людей, а ми з ними шукаємо порозуміння. Питань нема. Треба шукати розуміння! Але давайте не ми з ними будемо шукати порозуміння, а вони будуть запитувати в нас, як би це порєшать, щоб нас перестали дрючити зі всіх сторін! Питання Криму і Донбасу має стояти на порядку денному української дипломатії. На кожному кроці, кожен день, на будь-якому майданчику. Всі, хто каже, що Європа втомилася від українського питання... Хто ти, тварь?" – підсумував Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула попередив президента Володимира Зеленського про те, що "чаша терпіння" українців може дуже швидко наповнитися.

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