Притула опинився у трійці політиків з бездоганною репутацією – опитування

Майже 68% українців не можуть назвати жодного політика з відносно бездоганною репутацією.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Найчастіше в якості політика з бездоганною репутацією українці називають чинного президента Володимира Зеленського – 12,2%. На другому місці – кандидат в мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула з повною підтримкою 9,2% опитаних.

Значно рідше українці готові ручатися за репутацію Дмитра Разумкова (4,9%), Юрія Бойка (4,1%) і Петра Порошенка (3,7%).

Соціологи також поцікавилися, з якою партією українці найчастіше асоціюють корупцію. Так, 32% респондентів називають партію "Батьківщина", 31% – "ОПЗЖ". Також 71% респондентів не змогли назвати жодної партії, яка б, на їхню думку, мала відносно бездоганну репутацію.

Опитування проводилося з 8 по 15 жовтня. У ньому взяли участь 1009 респондентів у віці від 18 років, які проживають в 73 населених пунктах усіх регіонів України, окрім АР Крим. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на підконтрольній України території.