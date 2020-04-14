Головною помилкою чинного президента України Володимира Зеленського є недосконала кадрова політика.

Таку думку озвучив український шоумен Сергій Притула в інтерв’ю "Українській правді", зазначивши, що ця проблема простежується протягом всього першого року президентства Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мене, відверто кажучи, бентежить кадрова політика Володимира Олександровича. Я знаю його особисто вже майже 20 років, він завжди справляв враження дуже щирої людини, і я більше ніж переконаний, що в нього є дуже світлі помисли і світлі бажання в тому, щоб Україна була прекрасною і процвітаючою країною. Зрештою, я не знав жодного президента, який би цього не хотів. Включно з Віктором Фьодоровичем (пародіює голос Януковича. – Ред.), тому що він розумів, що це буде каса, якщо країна буде процвітати, то і він буде процвітати", – пожартував він.

"Але мені видається, що останній рік став підтвердженням того, що є великі проблеми з кадровою політикою, тому що у нас Кабінет міністрів не встиг злякатися, а вже пішов ледь не повним складом, зі своїх посад люди повтікали. Наслідки роботи цього Кабміну не по всіх напрямках, звичайно, але по деяких ключових, на жаль, заставляють бути сумним – насамперед, що була повністю профукана підготовка до боротьби з коронавірусом", – додав Притула.

Зеленський і Притула

Також шоумена непокоїть той факт, що за останній рік в Україні уже змінився третій генеральний прокурор. До того ж, особливі питання у нього виникли саме до нинішньої очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової.

"Перші заяви, які вона робить, викликають, відверто кажучи, певне здивування, тому що є дуже багато резонансних справ в країні, і починати з того, що обіцяти оголосити підозру Стерненку... Ну, дійсно дуже важливе питання для прокуратури – те, що треба повернути мундири з погонами, це вкрай важливо. Зараз! Це питання. Вкрай! От більше нема чим зайнятись, от тільки цим питанням!" – обурився Притула.

Повертаючись до своєї оцінки роботи Зеленського, він висловив думку, що останній рік став для президента роком науки в тому, що на певні посади треба розставляти людей, зважаючи не тільки на їхню відданість та наближеність до його особи, а ще й на фаховість.

"І зараз у Зеленського, на мою знову ж таки скромну думку, відбувається дуже цікавий період, якщо він його правильно подасть людям, бо у президента є певні проблеми з донесенням інформації до людей. Зокрема я маю на увазі, що Володимир Олександрович регулярно записує відеозвернення до людей, але він чи уникає, чи не має бажання, чи просто не має часу на спілкування з журналістами", – підкреслив шоумен.

"Я страшенно хочу побачити велику відкриту пресконференцію президента, де він пояснить дуже багато речей, які накопичилися навколо нього і в його команді, і з тим, що відбувається в країні. Я би дуже хотів, щоб це була пресконференція не в режимі конвеєра в столовій, а щоб це була відкрита гарна велика..." – резюмував Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Притула заявив, що Володимир Зеленський за рік свого президентства помітно поправився, і це гарний знак. За його словами, зміни в зовнішньому вигляді президента – ознака того, що у нього немає часу на заняття спортом.