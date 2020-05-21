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21 травня • оновлено в 21:43
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Присутність військ РФ на Донбасі підтверджена: США виступили із заявою

18.4т
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Присутність російський військ на Донбасі підтверджена багатьма джерелами, при цьому Москва продовжує підживлювати цей конфлікт.

З такою заявою виступив глава місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради організації 21 травня, передає "Укрінформ".

Присутність військ РФ на Донбасі підтверджена: США виступили із заявою

"Незважаючі на те, як часто Москва заперечує свою роль, присутність підготовлених Росією сил, які використовують надану РФ техніку на Донбасі, неодноразово підтверджувалася засобами масової інформації та неурядовими організаціями", – зазначив він.

Гілмор підкреслив, що Росія продовжує підживлювати цей конфлікт військовослужбовцями, боєприпасами, зброєю, перекидаючи їх через український кордон.

Посол також нагадав, що керовані Москвою сили перешкоджають пересуванню патрулів СММ ОБСЄ на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, патруль ОБСЄ 15 травня потрапив під обстріл в районі селища Березівське Луганській області. По спостерігачах випустили два снаряди.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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