Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зізнався, що у нього були розбіжності з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо зовнішньої політики.

Таку заяву міністр зробив в інтерв'ю каналу "Україна 24" увечері в п'ятницю, 28 лютого. Він пояснив, що Єрмак має "своє бачення", яке він пропонує президенту Володимиру Зеленському. Погляд глави ОП на зовнішню політику Пристайко назвав неортодоксальним.

"Я даю президенту Зеленському [підхід до міжнародних відносин], скажімо, з точки зору традиційної дипломатії. А якраз Андрій Єрмак, він представляє не традиційний, транзакційний підхід до зовнішньої політики...

Але хочу сказати, що все більше і більше набувають у світі ознаки неортодаксальності зовнішньої політики", – сказав Пристайко.

Він уточнив, що підбором нової кандидатури на посаду глави МЗС може займатися сам Єрмак.

Глава ОП, за словами Пристайка, отримав набагато більше завдань, ніж мав раніше. "Він займався важливими напрямами зовнішньої політики. А тепер, коли Єрмак став займатися всіма питаннями взагалі, у нього значно зменшилися зараз можливості займатися зовнішньою політикою. Нам є чим займатися кожному", – сказав глава Міністерства закордонних справ.

При цьому він висловив готовність продовжувати роботу на своїй посаді навіть в умовах впливу глави ОП на зовнішньополітичний курс президента.

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Як писав OBOZREVATEL, також Вадим Пристайко визнав, що не виключає своєї відставки. Він заявив, що готовий піти з посади в будь-який час.

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