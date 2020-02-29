Пристайко викрив підступний план нового куратора "Л/ДНР"

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який відповідає у Кремлі за український напрямок, має на меті федералізацію України.

Відповідну думку він висловив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24", нагадавши, що Козак відомий планом щодо Придністров'я, де було припинено військове протистояння, але він жодним чином не сприяв реінтеграції Молдови.

"Я не хотів би, щоби ми, припинивши війну, що є нашим першим пріоритетом, все ж таки перейшли до другого етапу плану Козака – це повна дезінтеграція і поштовх у сторону федералізації. Це нас абсолютно не влаштовує", – зазначив Пристайко.

Вадим Пристайко УНІАН

При цьому він наголосив, що Україна не може прийняти такий сценарій. За його словами, поки зарано говорити, чи може зміна Владислава Суркова на Дмитра Козака як відповідального в Росії за український напрямок вплинути на припинення війни і мирне урегулювання на Донбасі. Попри те, що багато хто вважає, що "партія війни" поступилась "партії миру", яку представляє замість Владислава Суркова Дмитро Козак, Пристайко не поспішає йому довіряти.

"Як професійний дипломат, я взагалі не вірю нічому, включно з цим, тобто я не бачу достатньо підстав, щоби зробити висновки про те, що до вирішення українського питання підключилась партія миру. Коли ми це побачимо, тоді ми зможемо про це говорити", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого президент РФ підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента Росії. Георгій Тука прокоментував його заміну на Дмитра Козака.

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